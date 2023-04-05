İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu mermi polemiği üzerinde AKP'nin eski defterlerini açtı

Zorlu, gerçekleri örtmek için terör örgütlerine atıfta bulunmanın çaresiz bir davranış olduğunu ve İYİ Parti'nin terörle mücadele etmek ve birleştirici olmak için var olduğunu söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, siyasi iktidarın ekonomik sorunlarını örtmek için çarpıtma ve mağdur çıkarma yaptığını söyledi. Zorlu, siyasi iktidarın paniklemesinin sebebinin İYİ Parti lideri Meral Akşener'in TBMM grup konuşmasında gösterdiği kovanlar olduğunu belirtti.

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu kovanların temsil ettiği gerçeklerin, ülkenin içinde bulunduğu kötü durumun işaret fişeği olduğunu ve kovanların aslında parti binasına sıkılan mermiler olduğunu iddia etti.

Ayrıca, kadın cinayetlerinde, terör saldırılarında ve şehit olan askerlerde kullanılan kurşunların da bu kovanları temsil ettiğini söyledi. Zorlu, terörün kökünü kazımak ve milleti birleştirmek için İYİ Parti'nin var olmaya devam edeceğini vurguladı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün TBMM Grup konuşmasında Sn. Genel Başkanımızın temsilen gösterdiği kovanlar üzerinden panikleyen siyasi iktidar, suçunu bastırmak ve ülkedeki ekonomik yangını gölgelemek için yine çarpıtma ve mağdur çıkarma seansına başvurmuştur. Oysa her şey milletimizin gözleri önündedir” dedi.

Zorlu “Aslında o mermi kovanlarının temsil ettiği gerçekler ülkenin getirildiği hazin tablonun işaret fişeğidir. Öyle ki, o kovanlar 30 Mart günü parti binamıza sıkılan ve üzeri yalanlarla örtülen mermilerdir. Tabi ki Ankara’nın göbeğinde katledilen Sinan Ateş’i vuran hain kurşunlardır.” ifadelerini kullandı.

Kürşad Zorlu şöyle devam etti “Dahası, Özgecan’lar, Şule’ler, Ceren’ler…Ve şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden kadınlarımıza atılan kurşunlardır. Ya vaktiyle göz yumduğunuz hendekler, sözde mahkemeler ve o karanlık günlerle şehadete varan evlatlarımız. İşte canlarımıza kıyan kahpe kurşunlardır o kovanlar.”

Zorlu “Hal böyleyken gerçekleri örtbas etmek için terör örgütünün hezeyanlarından dem vurmak bir çaresizliğin ifadesidir! İYİ Parti var oldukça nerede olursa olsun terörün kökünü kazımak boynumuzun borcu, ayrıştırdığınız milleti birleştirmek ise temel ülkümüzdür.” paylaşımında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Meral Akşener, partisinin İstanbul il başkanlığına yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili elinde kurşunla konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunca engeli aştıktan sonra şimdi bize bu kurşun mu dur diyecek? Söyleyin Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak. Söyleyin Ömer Halis Demir korktu mu? Bunca ahlaksızlığa göğüs gerdikten sonra, şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek!