Kürşad Zorlu İYİ Parti’ye silahlı saldırıda kimsenin konuşmadığı ayrıntıyı açıkladı. 'Tünelin ucunda hesap verme korkusu var'

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırıya değinen Zorlu, "Çok kısa bir süre sonra iktidara geleceğine inandığımız İYİ Parti'nin İstanbul gibi bir il başkanlığı binası kurşunlanıyor. Bunun karşısında siyaset diliyle, siyaset iklimini nefret söylemiyle bu noktalara getiren siyasi irade Genel Başkanımızdan özür beklediğini ifade ediyor. Bu olay aslında sadece İYİ Parti'ye yapılmış bir saldırı değil. Geçmiş dönemlerde buna benzer olaylarla karşılaşmış büyük milletimizin, yakın gelecekte neyle karşı karşıya olduğunu gösteren çok önemli bir ipucu karşımızda duruyor." dedi.

KİMSENİN KONUŞMADIĞI AYRINTIYA DİKKAT ÇEKTİ

Silahın ateşlendiği nokta ile il başkanlığı binası önünde 50 metre yüksekliğinde istinat duvarı olduğuna dikkat çeken Zorlu, "Geldiğimiz noktada; çürüyen sistemin, adalet mekanizmasının, ülkemizdeki asayiş algısının, milletimizi bir arada tutabilecek güvenlik mekanizmasının ne noktaya geldiğini gösteren çok önemli bir işaret." şeklinde konuştu.

Olayın açığa çıkarılması noktasında bir çaba beklediklerini kaydeden Zorlu, "Toplumsal bir infial de uyandı ama kovalamaca adı altında söz konusu şahıs mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı. En azından böyle bir infial uyanmışsa, TBMM'de bulunan, iktidarı hedefleyen bir partinin binası sorguya muhtaç bir şekilde kurşunlanmışsa adalet mekanizması bu şahsı serbest bırakmamalı. Sonuna kadar gidilmeli ama alelacele bir soruşturma ve karar." diye ekledi.

Ankara'daki Sinan Ateş suikastına da hatırlatan Zorlu, "Nerede bu sorumluları, nerede bunun arka planı? Milletimiz bu tabloyu hak etmiyor." değerlendirmesini yaptı.

Zorlu şöyle devam etti:

"Şunun alını özellikle çizmek istiyorum; biz bu sorumluluk duygusu ile bu tuzaklara düşmeden, 14 Mayıs'a giderken siyasetin zehirli kutuplaştırıcı diline ortak olmama kararlılığındayız. Ancak şunun da altını çizmek istiyorum; bu partimize ve genel başkanımıza yönelik ilk saldırı girişimi değildir. Daha öncesinde de 'Bunlar iyi günlerin' şeklinde yapılan birtakım ifadeler. Ama İYİ Parti'yi ve Genel Başkanımızı böyle bir korku kavramıyla sınamaya kalkanlar, esasında kendileri bir korku tüneline girmiş demektir. Bu tünelin ucunda 14 Mayıs var, hesap verme korkusu var. Dolayısıyla bu olayın takipçisiyiz. Burada bir can kaybı yaşansaydı, bunun hesabını kim, nasıl verecekti?"

Ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulunan Zorlu, TÜRK-İŞ'in yaptığı hesaplamaya göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 9.591 TL olduğunu söyledi. Zorlu, diğer harcamalarla birlikte yoksulluk sınırının 31.241 TL'ye ulaştığına işaret etti. Açlık sınırının 1 sene önce 4.928 TL olduğunu hatırlatan Zorlu, artış yüzde 94 seviyesinde artış yaşandığını vurguladı.

BAKAN NEBATİ’YE TEPKİ: “ALLAH’TAN KORK”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Kolaycılığa kaçmadan enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz" dediğini aktaran Zorlu, "Ya Allah'tan kork. Bu milletin hayatını zorlaştırmak için bu kadar uğraşılmaz." dedi.

“ÜLKEMİZDEKİ GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 70”

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamlarına değinen Zorlu, "Bu bir baz etkisi oyunudur. Son 12 aylık enflasyon artışlarını esas alırsak ülkemizdeki enflasyon yüzde 70.2'dir. Bu açıkladığım rakam gerçek hayat pahalılığı, vatandaşımızın yaşadığı yangının oranıdır. Türkiye böyle bir enflasyon sarmalı ile nereye varabilir?" ifadelerini kullandı.

“İKTİDARIMIZDA ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRECEĞİZ”

Fiyat istikrarının sağlanamaması durumunda toplumsal sorunlarla karşı karşıya kalınabileceğinin altını çizen Zorlu, "İYİ Parti olarak bizim önemli bir taahhüdümüz var. Bu Millet İttifakı'nın ortak metninde de yer almaktadır. 14 Mayıs'ta inşallah iktidara geldiğimizde en geç 2 yıl içerisinde enflasyonu tek haneli rakama indireceğiz. Gelir adaletsizliğini de çözeceğiz. Bu ikisini bütünleştirdiğimizde vatandaşımızın tekrar refah ve unut dolu bir döneme adım atmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu. Seçim güvenliği ve YÖK'ün hibrit eğitim kararına da değinen Zorlu, basın toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TEMAYÜL YOKLAMASINDA ÇIKAN KAVGA

İYİ Parti’nin Ankara'daki temayül yoklaması sırasında çıkan kavga sorulan Zorlu, "Şu anda bir sandık koyma suretiyle milletvekili adaylarını üyelerine soran, üye tabanlı bir yoklama yapmak suretiyle bunu belirleme tercihinde bulunan tek siyasi partiyiz. Bu yoklamamız 15 ilde gerçekleşti. Yaklaşık 1500 aday adayımız bu illerimizde oylamaya katıldı, on binlerce üyemiz sandık başına gitti. Bu münferit olay geçmişte de siyasi partilerin yaşadığı olaylara benzemekte. Keşke gerçekleşmemiş olsaydı ama bizim bu demokrasi mücadelemiz, parti programımızdaki taahhüdümüzü hayata geçirme sorumluluğunu, millete sunma gayretini asla gölgelemez. Biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz. İnşallah bir sorun olmadan da 9 Nisan itibariyle listeler YSK'ya verildikten sonra birlik ve bütünlük içerisinde İYİ Parti parlamentoda birinci parti olma hedefine doğru ilerleyecektir." dedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN FOTOĞRAFI

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerindeki fotoğrafı da sorulan Zorlu, "Öncelikle Sayın Kılıçdaroğlu'na şu anlamda teşekkür etmek istiyorum; insanların, hele ki böyle liderlerin yaptıkları hatalar veya farkında olmadan ortaya koydukları bu tür olaylar karşında özeleştiri yapıyor olması, Millet İttifakı'nın yakın gelecekte ülkemize sunacağı anlayışı göstermesi bakımından önemli. Sayın Kılıçdaroğlu üzüntüsünü ortaya koydu. Keşke böyle bir şey olmasaydı diyebileceğimiz bir özetle de milletimizle bunu paylaştı. Ancak buradan bir istismar aracı çıkarılması gayreti de milletimizin gözleri önünde cereyan ediyor. Böyle bir istismara da karşıyız." yanıtını verdi.