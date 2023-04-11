Bir parti daha seçim kararını açıkladı. 'Milletvekilliği seçiminde İYİ Parti’yi destekleyeceğiz'

Genel Başkanlığını Ahmet Yılmaz’ın yaptığı Milliyetçi Türkiye Partisi 2023 Milletvekilliği seçimlerinde İYİ Parti’yi destekleyeceklerini açıkladı.

Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda “2023 kararımız Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu, milletvekili genel seçimlerinde İYİ Parti” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca yapılan yazılı açıklamada ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Milletvekili genel seçimlerinde ise İYİ Parti’ye oy verilmesi çağrısında bulunuldu.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi “Tek adam rejimi bitsin, adalet ve demokrasi gelsin" ilkesiyle davrandığımız seçim sürecinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğimizi gerekçelerimizle birlikte açıklamıştık.

Parlamenter sisteme geçiş için milletvekili seçimlerinin de meclis aritmetiği açısından hassas bir sınırda olduğunu görerek; Milletvekili Genel Seçimlerinde İYİ Parti’yi desteklemeye karar vermiş bulunuyoruz.

Seçimlere katılımın yüksek olması demokrasimiz adına bir kazanç olacaktır.

Milletimizi seçimlerde sandığa gitmeye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na

Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İYİ Parti’ye oy vermeye davet ediyoruz.

Karar bizim, takdir milletimizin, hüküm tarihindir.”

MTP Genel Başkanı Ahmet Yılmaz