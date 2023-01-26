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İYİ Parti sözcüsü Zorlu’dan istifa eden Cihan Paçacı açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cihan Paçacı’nın İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 23:15
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İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu’dan partisinden istifa eden Cihan Paçacı açıklaması

İYİ Parti sözcüsü Zorlu’dan istifa eden Cihan Paçacı açıklaması
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Zorlu “Bugün bir köşe yazısında Genel Başkan Yardımcımız Cihan Paçacı’nın bazı açıklamaları kamuoyuna yansımış ve ardından maksadının dışına çıkartılmasıyla birlikte Millet İttifakı’nın iradesine ve birlikteliğine zarar verir nitelikte bir tartışma alanının ortaya çıktığı görülmüştür. Böylesine kritik bir gün ve süreçte, bu temel kaygı ve hassasiyetler doğrultusunda Sayın Paçacı kendi iradesiyle partimizdeki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ederek saygıdeğer bir sorumluluk örneği sergilemiştir” dedi.

Zorlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"SAYGIDEĞER BİR SORUMLULUK ÖRNEĞİ SERGİLEMİŞTİR"

“Bugün bir köşe yazısında Genel Başkan Yardımcımız Cihan Paçacı’nın bazı açıklamaları kamuoyuna yansımış ve ardından maksadının dışına çıkartılmasıyla birlikte Millet İttifakı’nın iradesine ve birlikteliğine zarar verir nitelikte bir tartışma alanının ortaya çıktığı görülmüştür.

Böylesine kritik bir gün ve süreçte, bu temel kaygı ve hassasiyetler doğrultusunda Sayın Paçacı kendi iradesiyle partimizdeki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ederek saygıdeğer bir sorumluluk örneği sergilemiştir.

"ALLAH’IN İZNİYLE, MAYISLAR BİZİMDİR"

İYİ Parti kurulduğundan beri Türk siyasetinde milletimizin sesi ve iradesinin temsilcisi olmuştur. Ve önümüzdeki seçimleri kazanarak Cumhuriyetimizin 100. yılında memleketimizi hak ettiği konuma taşıma iradesi tamdır. Allah’ın izniyle, Mayıslar bizimdir! Saygılarımızla…”

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