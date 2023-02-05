İYİ Parti, ''TSK’nın Yeniden Yapılandırılması'' konulu raporu paylaştı. Erkeklere 3 ay temel askerlik, Kadınlara gönüllü askerlik

Partiden yapılan açıklamada, Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığınca hazırlanan ve Genel Başkan Meral Akşener'e sunulan "TSK'nın Yeniden Yapılandırılması Stratejisi ve Eylem Planları" Raporu'na ilişkin bilgi verildi.

Raporda, Milli Güvenlik Kurulunun yeniden etkin konuma getirileceği, Milli Güvenlik Stratejisi esas alınarak tüm askeri faaliyetlerin stratejik planlara uygun ve proaktif şekilde, ancak askeri harekatın gereklilik ve özellikleri dikkate alınarak uygulamaya konulmasının sağlanacağı belirtildi.

ERKEKLERE 3 AY TEMEL ASKERLİK, KADINLARA GÖNÜLLÜ ASKERLİK

Erkek Türk vatandaşların tamamına eşit şekilde 3 aylık temel eğitim yükümlülüğü getirileceği ve yükümlülüğü yerine getiren vatandaşların SGK primlerinin karşılanacağı bildirilen raporda, isteyen kadın Türk vatandaşlarına da temel askerlik eğitimi verileceği ve bu eğitimi alan kadınlara sigorta primlerinin ödenmesi dahil ekonomik pozitif ayrımcılık uygulanacağı ifade edildi.

Raporda, "TSK'nın insan gücü ihtiyacının tamamını profesyonel personelden karşılayacağız. Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli er ve bedelli askerlik uygulamalarını dövizle askerlik dahil kaldıracağız." denildi.

Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanlığına bağlılığının devam edeceği, kuvvet komutanlıklarının Genelkurmay Başkanlığına bağlanacağı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlı kalmakla birlikte "askeri kolluk kuvveti" statüsüne kavuşacağı, TSK ile geleneksel bağlarının tesisinin ve güçlendirilmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığında görevlendirilen sivil personele askeri rütbe verilmesi uygulamasının, askeri rütbelerin değersizleşmesine neden olduğu ve bu uygulamaya son verileceği bildirilen raporda, "Öncelik uzman erbaşlar olmak üzere TSK'daki sözleşmeli personeli muvazzaf kadrolu hale getireceğiz. TSK içindeki terfi ve yükselmelerin, her türlü siyasi müdahale ve mülahazaların dışında kalmasını sağlayacak şekilde, liyakati esas alan şeffaf ve hesap verebilir ve yargı denetimine tabi iki aşamalı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) yapısı oluşturacağız. Yeterli şartları taşımadığı halde temin edilen, terfi ettirilen ya da görev süreleri uzatılan personel ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatacağız." ifadeleri kullanıldı.

"Askeri liseleri yeniden açacağız"

Raporda, 2008 yılından itibaren FETÖ projeleri, Kumpas davaları, isimsiz imzasız mektuplar ile sistem dışına çıkan/çıkarılan personel için TBMM'de özel oturum düzenleyerek iadeiitibar yapılacağı ve telafi edici tedbirler alınacağı belirtilen açıklamada, "TSK'yı 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne getiren süreci ve sonrasında TSK'yı liyakat ve adalet prensipleri dışında kendi düşünceleri doğrultusunda şekillendirme uygulamalarını araştıracağız, kasıt ve ihmali görülen sorumluların yargılanmasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Şehitlik ve gazilik" mertebelerinin yeniden tanımlanacağının belirtildiği raporda öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Askeri okulların eğitim felsefesinde, Atatürk ilke ve inkılapları ile Cumhuriyet değerlerini benimsemiş askerler yetiştirilmesini esas alacağız. Askeri liseleri yeniden açacağız. TSK'yı, 15 Temmuz lanet Darbe Girişimi'ne getiren süreci ve sonrasında TSK'yı şekillendirmek adına yapılan tüm uygulamaları baştan sona inceleyeceğiz. Bu süreçte görevini yapmayan, ihmal eden personel hakkında yasal işlem yapılmasını sağlayacağız. Yeterli şartları taşımadığı halde temin edilen, terfi ettirilen ya da görev süreleri uzatılan personel ile sorumlular hakkında da yasal işlem yapacağız.

Askeri okullara personel seçiminde, yazılı sınav, değerlendirme testleri, mülakat ve sağlık raporu aşamalarında liyakatli personel görevlendireceğiz. Yazılı sınavların ÖSYM tarafından yapılmasına devam edeceğiz, soruların hazırlık, basım ve dağıtımı aşamalarında ÖSYM nezdinde bir askeri komisyon görevlendireceğiz. FETÖ ve benzeri örgütler ile iltisaklı olduğu tespit edilen personeli süratle TSK'dan uzaklaştıracağız."

"Optimum sayıda askeri hastaneyi yeniden açacağız"

TSK sağlık sisteminin yeniden kurulacağı belirtilen raporda, "Genel sağlık hizmetleri dışındaki hizmetleri verebilecek kabiliyette ve optimum sayıda askeri hastaneyi yeniden açacağız." bilgisine yer verildi.

Raporda, askeri yargı sisteminin birinci derece mahkeme düzeninde yeniden tesis edileceği, askeri yargı sisteminin yüksek yargısının Yargıtay ve Danıştay içerisinde yetkili daire olarak teşkilatlandırılacağı ifade edildi.

Savunma Sanayii Başkanlığının yeniden Milli Savunma Bakanlığına bağlanacağına işaret edilen raporda, askeri fabrika ve bakım tesislerinin kiralanması gibi uygulamalara son verileceği belirtildi.

Raporda, Aselsan, TAI, Roketsan, Havelsan, İŞBİR, Aspilsan gibi TSK Güçlendirme Vakfına bağlı kuruluşların özerk yapıya kavuşturulacağı kaydedildi.