İYİ Partili Turhan Çömez Kur’an-ı Kerim’i yakan aşağılık provokatör Paludan’ı İsveç Büyükelçiliği önünde protesto etti

resmini İsveç Büyükelçiliği önünde yaktı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez’in kişisel web sitesinde yer alan bilgilere göre İslam düşmanı Danimarkalı aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakma provokasyonu Londra’daki İsveç Büyükelçiliği önünde protesto edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Başdanışmanı Dr. Turhan Çömez, İYİ Parti İngiltere temsilcisi Özlem Konaklı ve Londra’daki Türklerin de katıldığı basın açıklaması sırasında Rasmus Paludan’ın fotoğrafı yakıldı.

Londra polisinden alınan izinle yapılan basın açıklaması sırasında polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Basın açıklamasına katılan Türklerin elinde ise Türk bayrakları yer aldı. Türkçe ve İngilizce yapılan basın açıklamasını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Başdanışmanı Dr. Turhan Çömez okudu. Çömez, Stockholm’deki provokasyona tepki gösterdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün burada, demokratik bir hakkımızı kullanmak, yapılan çirkin ve insanlık dışı bir girişimi kınamak üzere toplandık. Bir süre önce, marjinal, insanlık düşmanı, İslam düşmanı ve ırkçı bir politikacı kutsal kitabımız Kuran-ı Kerimi yakma girişiminde bulundu.

“İSVEÇ BEDELİNİ DİPLOMATİK OLARAK EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDEYECEK”

Partisi Danimarka’da olan bu şahıs, İsveç’e gitti, resmi makamlardan izin aldı ve Türk Büyükelçiliği önünde bu çirkin ve aşağılık eylemini gerçekleştirdi. Hangi inançtan olursa olsun, Kutsal Kitaplar yakılamaz. Bu insanlığa karşı bir suçtur. Ve asla ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez.

Bu şahıs bir kukladır, arkasındaki irade ise malumdur. İsveç’in böylesine aşağılık bir eyleme izin vermesi asla kabul edilemez. Bu eylemin, özellikle Türk Büyükelçiliği önünde yapılmasının nedeni de yine bizce malumdur.

İsveç böylesi bir aşağılık eyleme izin vermesinin bedelini diplomatik olarak en ağır şekilde ödeyecektir. Böylesi aşağılık ve insanlık dışı anlayışa sahip olanlar bilsin ki, ne bugün ne de yarın modern ve demokratik dünyada yerleri olmayacaktır.”