İYİ Partili Ümit Özlale sözlerine açıklık getirdi. “Kemal Bey'in adaylığını onaylama makamı değiliz” demişti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale'nin Ekonomim’e verdiği röportajda kullandığı, “Gerçekten CHP masayı Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz” sözleri tartışma yaratmıştı.

Özlale, oldukça konuşulan sözlerine açıklık getirdi. TELE1'de Sedef Kabaş’ın sunduğu Gazeteciler Masası programına konuk olan Özlale, sözlerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs’ta yapılması beklenen seçimde cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı çıktıkları anlamında olmadığını, kendilerinin halkın taleplerini gözeten bir yöntemi önerdiklerini söyledi.