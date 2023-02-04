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  • İYİ Partili Ümit Özlale sözlerine açıklık getirdi. “Kemal Bey'in adaylığını onaylama makamı değiliz” demişti

İYİ Partili Ümit Özlale sözlerine açıklık getirdi. “Kemal Bey'in adaylığını onaylama makamı değiliz” demişti

İYİ Partili Ümit Özlale, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin tartışma yaratan sözleri hakkında açıklama yaptı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 01:26
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“Kemal Bey'in adaylığını onaylama makamı değiliz” demişti... İYİ Partili Ümit Özlale sözlerine açıklık getirdi

İYİ Partili Ümit Özlale sözlerine açıklık getirdi. “Kemal Bey'in adaylığını onaylama makamı değiliz” demişti
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale'nin Ekonomim’e verdiği röportajda kullandığı, “Gerçekten CHP masayı Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz” sözleri tartışma yaratmıştı.

Özlale, oldukça konuşulan sözlerine açıklık getirdi. TELE1'de Sedef Kabaş’ın sunduğu Gazeteciler Masası programına konuk olan Özlale, sözlerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs’ta yapılması beklenen seçimde cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı çıktıkları anlamında olmadığını, kendilerinin halkın taleplerini gözeten bir yöntemi önerdiklerini söyledi.

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Vah ülkem vah
4.02.2023 02:43
Nankörlük etmeyin aday Kılıçdaroğlu olmalı muhalefet partisi olarak en çok oyu alan chp ve onun genel başkanı Kılıçdaroğlu ayrıca en çok emeği geçen de gene Kılıçdaroğlu  
 
İYİ
4.02.2023 02:39
Artık gidin cumhura katılın sıktınız artık!  
 
Demedi deme
4.02.2023 02:15
KK aday olursa ömrümde ilk defa Erdoğana oy vereceğimi yazmıştım. Tekrar yaziyorum KK aday olursa Erdoğana oy verecegim. Benim gibi düşünen yüzbinler olduguna da inanıyorum. KK kazanamaz biline!.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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