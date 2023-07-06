İYİ Parti’de iyi değişim

1 Kasım 2015 milletvekili seçimi sonrasında değişim ve dönüşüm isteyen bir grup milletvekili MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin seçim başarısızlıklarını eleştirerek parti içerisinde sert bir muhalefet başlattılar.

Meral Akşener, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan, Ümit Özdağ, İsmail Ok, Sinan Oğan gibi isimler MHP'yi olağanüstü kongreye götürmek için delege imzaları toplamayı başardılar.

Ancak Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesi ile olağanüstü genel kurul siyasi yargı kararları nedeniyle yapılamadı.

Bahçeli koltuğunu AKP’nin desteği ile korudu.

Meral Akşener, Koray Aydın, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan, Ümit Özdağ, İsmail Ok ve CHP'den istifa eden İzmir milletvekili Aytun Çıray ile 200 kurucu üye 25 Ekim 2017’de İYİ Parti’yi kurdular.

Meral Akşener ilk genel başkanı seçildi.

İYİ Parti seçime girmek için YSK’ya başvuru yapınca bir kumpas ile seçimlere girmesi engellenmeye çalışıldı.

5 milletvekili olan Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek 15 ödünç milletvekili aldı ve 20 milletvekili ile mecliste grup kurarak seçime girme hakkı kazandı.

İYİ Parti, CHP, DP ve Saadet milletvekili seçimi için ittifak kurdu. Akşener cumhurbaşkanı adayı oldu.

Haziran 2018’de yapılan seçimde;

-Erdoğan yüzde 52.59 ile cumhurbaşkanı seçildi.

Muharrem İnce yüzde 30.64, Selahattin Demirtaş yüzde 8.40 Meral Akşener yüzde 7.29, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.89, Doğu Perinçek 0.20 oy aldı.

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar Sandıklı’da düzenlenen kampında sert eleştiriler sonrası toplantıyı terk eden Akşener dedi ki;

-“Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum.”

İYİ Parti’den ayrılan Aytun Çıray o tarihte parti sözcüsü olarak dedi ki;

-“Sayın genel başkanın tekrar genel başkanımız olması konusunda irade beyanı anlamında olağanüstü baskı ile ve memnuniyet verici sevgi ile karşılaştık. Ortak kararımızdır.”

12 Ağustos’ta yapılan 2. Olağanüstü Kurultay’da Akşener dedi ki;

-“Görev, töre gereğidir. Töre konuştu, Han sustu. İradenize boyun eğdim. ‘Gel’ dediniz, geldim. Bilinsin isterim ki; Aklımızı karartacak hırslarımız yok bizim.”

Akşener, 881 oyla yeniden genel başkan seçildi.

2019 yerel seçiminde CHP ile ittifak yapan İYİ Parti’nin desteği ile AKP’nin 25 yıllık saltanatı yıkıldı.

İstanbul ve Ankara ile 11 büyükşehir belediye başkanlıklarını CHP’nin adayları kazandı.

2018’de yüzde 9,96 oy ile 43 milletvekili kazanan İYİ Parti 14 Mayıs seçiminde yüzde 9,9 oran ile 44 milletvekili çıkardı.

24 Haziran’da yapılan 3. olağan kongrede Meral Akşener dedi ki;

-"Hesap veriyorum, sonra da hesap soracağım. En büyük pişmanlığım CHP'den 15 milletvekili istemektir.”

Akşener yeniden genel başkan seçildi ve 18 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanını kendisi tek tek belirledi.

Evet, şimdi artık sıra İYİ Parti’nin tek başına iktidar olmasında.

İlk sınav ise 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde yaşanacak.

-İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanlıklarına kimleri aday gösterecek?

-İYİ Parti’nin Akşener tarafından iyileştirilen kadroları AKP, MHP ve CHP ile rekabette bakalım kaç büyükşehir, kaç il, kaç ilçe belediye başkanlığı kazanacak?

Akşener’in hedefi çok net;

-“Savaşacağız, savaşacağız, savaşacağız…”

Cumhurbaşkanlığı seçiminde birleşe birleşe kaybettiler.

Yerel seçimde ise savaşa savaşa kazanırlar…