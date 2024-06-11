Muharrem İnce dalga geçti Sinan Oğan cevap veremedi

Türkiye İttifak Partisi Genel Başkanı Sinan Oğan, partisinin Yalova ve Kocaeli İl Başkanlığı binası açılışında konuşmuş, Özgür Özel'i “Türkiye İttifakı” ifadesinden dolayı eleştirmişti.

"MEKANIN SAHİBİ GERİ GELDİ"

Oğan, “Bazı siyasi partilerin ismimize atıfla ismimizi kullandıklarını görüyoruz ki başta da Sayın Özgür Özel, Türkiye İttifakı ismini sık sık kullandığını görüyoruz. Sayın Özel'e işin kolayına kaçmalarını değil, kendilerine başka bir isim bulmalarını tavsiye ediyoruz. Artık mekânın sahibi geri geldi, Özel sizi sahneden alalım. Kendinize başka bir isim, başka bir ittifak adı bulunuz” ifadelerini kullanmıştı.

"PİLAVA SADIK KALIN"

Özgür Özel’den Oğan’ın bu çıkışına yanıt gelmezken, Muharrem İnce’nin Kurucu Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi’nden ilginç bir görselle cevap geldi.

Görselde iki pilav tabağı bulunurken, sadece birinin yanında soğan var. Üzerinde de “Pilava sadık kalın, mekânın sahibi gelmiş” notu yer alıyor.