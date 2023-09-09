İYİ Parti’den Ermenilerin Karabağ’daki sözde seçim kararına sert tepki

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Karabağ'da Ermeniler tarafından düzenlenen sözde seçim kararını sert bir dille eleştirdi.

İYİ Parti’den Ermenilerin Karabağ’daki sözde seçim kararına sert tepki

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen ve barış görüşmelerini baltalamaya yönelik hareket olarak algılanan sözde seçime İYİ Parti'den sert tepki geldi.

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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KARABAĞ’DAKİ GAYRİMEŞRU SEÇİM HAKKINDA

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde ayrılıkçılar tarafından gerçekleştirilen gayrimeşru seçim girişimini tanımıyoruz!????????????????

Azerbaycan ordusunun zaferinin ardından gerek imzalanan ateşkes anlaşması gerekse BM kararları doğrultusunda Hankendi dahil olmak üzere Karabağ, Azerbaycan’ın toprağıdır.

Üstelik nihai barış anlaşmasının imzalanmasına yönelik çabaların yaşandığı bir dönemde ortaya konulan bu hukuksuzluk, hem bölgenin huzur ve istikrarı hem de Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi bakımından asla kabul edilemez.

İYİ Parti olarak bir an önce bölgede barış ve huzurun sağlanmasını arzu ediyor ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne yönelik bu tür hukuksuzlukların bundan böyle de karşısında olacağımızı ifade ediyoruz.

Saygılarımızla.

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