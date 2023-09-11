İşgalci Ermeniler terör eylemlerinde köpekleri kullanıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki yasadışı Ermeni silahlı gruplarının, bir köpeği kamikaze gibi kullanarak, Azerbaycan askerlerine karşı terör eylemi girişiminde bulunduğunu duyurdu. Bu provokasyonu şiddetle kınadığını belirten bakanlık, hayvanların suikast amacıyla kullanılmasının ahlak dışı bir davranış olduğunu belirtti.

Saldırı girişimi, 11 Eylül günü sabah saat 08.30 sıralarında Hocavend bölgesi istikametinde meydana geldi. Ermeni silahlı grupları, köpeğe uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı bağlayarak Azerbaycan mevzilerinde nöbet tutan askerlere doğru hareket etmeye zorladı. Saldırı girişimi, Azerbaycan askerlerinin dikkati sayesinde engellendi.

“TERÖR EYLEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ”

Konuyla ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

11 Eylül günü saat 08.30 sıralarında, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki yasadışı Ermeni silahlı grupları, bir köpeği kamikaze gibi kullanarak, ordumuzun Hocavend bölgesi istikametindeki mevzilerinde nöbet tutan askerlere karşı terör eylemi girişiminde bulunmuştur.

Öyle ki yasadışı Ermeni silahlı grupları, köpeğe uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı bağlayarak mevzilerimize doğru hareket etmeye zorlamıştır.

Askeri personelimizin dikkati sonucu Ermeni silahlı gruplarının terör-sabotaj eyleminin büyük çaplı olmasını ve daha fazla personelin yaralanmasını sağlamak amacıyla mevzilerimize yaklaşan köpeğin üzerindeki patlayıcıyı patlatma girişimi önlenmiştir.

Bu provokasyonu, Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi'nin Mayın, Mayın Tuzakları ve Diğer Cihazların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Protokolüne aykırı bir eylem olarak şiddetle kınıyoruz.

Hayvanların suikast amacıyla kullanılması ahlak dışı bir davranıştır ve biz bunu terör eylemi olarak değerlendiriyoruz.

2011'DE BİR ÇOCUĞU KATLETMİŞLERDİ

Öte yandan, Ermenilerin bu saldırı taktiğini daha önce de kullandığı ortaya çıktı. 2011 yılının Temmuz ayında, Azerbaycan'ın Ermenistan sınırında bulunan Tovuz ilinin Alibeyli köyünde Ermeni askerleri, içine bomba koydukları oyuncak köpeği Tovuz Nehri’ne atmıştı.

Oyuncak köpeği bulup eve götüren 13 yaşındaki Aygün Şahmaliyeva, patlayan oyuncaktan dağılan şarapnel parçaları sonucu ölmüş, annesi Elnare Şahmaliyeva ise ağır yaralanmıştı.