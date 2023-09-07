CHP'den İYİ Parti açıklaması: İttifak olmadan İstanbul seçimlerini kazanabiliriz

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy’un konuğu olan CHP’li Selçuk Sarıyer, partisinin ittifak olmadan İstanbul’da seçimi birinci olarak tamamlayabileceğini söyledi.

CHP'den İYİ Parti açıklaması: İttifak olmadan İstanbul seçimlerini kazanabiliriz

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in yerel seçimlerde ittifaksız olarak yola devam etme kararı son günlerde siyasetin bir numaralı gündem konusu oldu. Akşener, açıklamasının ardından İYİ Parti’nin 2019’da aday çıkarmadığı iki büyükşehir belediyesi olan İzmir’de ve Kahramanmaraş’ta İYİ Parti’nin adaylarını duyurmuştu.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken son olarak Habertürk TV’de Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu Nedir Ne Değildir programında konuşan CHP’li İBB Meclis Üyesi Selçuk Sarıyer ittifak olmadan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kazanacağını söyledi.

Programın moderatörü Mehmet Akif Ersoy, Selçuk Sarıyer’e Akşener’in açıklamalarını hatırlatarak “Açıklamalara baktığınız zaman Sayın Akşener’in ittifak olmayacak açıklaması var. Aday da göstermeye başladı. İzmir’de aday da gösterdi şu anda. Ankara’da göstereceğiz diyor. İstanbul’u bilmiyorum. Aksi bir şey yaparsa Sayın Akşener’in masadan kalkıp tekrar masaya oturması gibi bir şey olmaz mı?” sorusunu yöneltti.

Sarıyer bu soruya “Sayın Demirel’in ‘Siyasette 24 saat uzun bir süredir’ diye bir sözü var. Ben önümüzdeki süreçte tekrar bu konuların değerlendirileceğini düşünüyorum. Elbette ittifak olmadığı durumda her parti kendi yoluna bakıp kendi adayını çıkarıp başarılı olması için elinden geleni yapacak.” yanıtını verdi.

Sarıyer, Ersoy’un “İttifak olmadan İstanbul seçimlerini kazanabilir misiniz?” sorusuna ise “Elbette kazanabiliriz” yanıtını verdi.

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