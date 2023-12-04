Erdoğan: Gazze şehitlerinin üçte ikisi çocuk bebek ve kadın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Gazze şehitlerinin üçte ikisi çocuk bebek ve kadın” dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan: Gazze şehitlerinin üçte ikisi çocuk bebek ve kadın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'na katıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, bu toplantının insanlığın sorunlarının çözümüne vesile olmasını diledi.

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“GAZZE ŞEHİTLERİNİN ÜÇTE İKİSİ ÇOCUK BEBEK VE KADIN”

Türkiye Cumhuriyet’inin 100’üncü yılını idrak ettiklerini hatırlatan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Coğrafyamızda kurduğumuz devletler zincirinin son halkası olan Türkiye Cumhuriyeti şanla, şerefle, başarılarla dolu geçen bir asrı geride bıraktı. Maziden atiye uzanan bu kutlu yürüyüşümüzü Allah'ın izniyle 'Türkiye Yüzyılı' ile taçlandırmadan durmayacağız. Bunu da siz kardeşlerimizle birlikte omuz omuza başaracağız.

Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında büyük bir vahşetin yaşandığı bugünlerde sergileyeceğimiz işbirliği çok daha önemli hale geliyor. İsrail'in 7 Ekim'de başlayan katliamları, esir takasları sebebi ile 6 gün süren fasılanın ardından 1 Aralık tarihi itibarıyla yeniden hızlandı. Sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail saldırılarında 16 binin üzerinde şehit ve 36 binin üzerinde yaralı verildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

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