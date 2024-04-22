İYİ Parti kurultayında delege usulsüzlüğü. Flaş iddia yargıya taşınıyor

Türkiye 31 Mart’ta yerel seçimlere gitti. Seçimlerin ardından İYİ Parti’de sular durulmuyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin seçimli olağanüstü kurultaya gideceğini açıklamıştı. Ayrıca Akşener bu seçimlerde aday olmayacağını duyurmuştu.

Olağanüstü Kurultay sürecinde olan İYİ Parti'nin kurultayına ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı.

İYİ Parti Çanakkale milletvekili ve Kurucular Kurulu Üyesi Rıdvan Uz sosyal medya hesabından usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

Uz X hesabından yaptığı paylaşımda "Bu talihsiz ve üzücü olay karşısında hukuki girişimler gün içinde gerçekleştirilecek ve hukuki düzeltmeler yapılacak olup detay açıklama hukuki müracaatlar sonrası yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

“SİSTEMLİ VE ORGANİZE USULSÜZLÜKLER'”

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

İYİ'ler ve Cesurlar Hareketinin siyasi alanda vücut bulmuş hali olan İYİ Partimiz, 5. Olağanüstü Kurultayını 27/04/2024 tarihinde gerçekleştirecektir. Genel Merkezimiz tarafınca Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 19/04/2024 tarihinde teslim edilen kurultay delegeleri listesinin incelenmesinde seçme ve seçilme hakkına halel getiren ve 146 senelik demokratik seçim geleneğimize darbe vuracak SİSTEMLİ VE ORGANİZE USULSÜZLÜKLER yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu talihsiz ve üzücü vaka karşısında hukuki girişimler gün içinde gerçekleştirilecek ve hukuki düzeltmeler yapılacak olup detay açıklama hukuki müracaatlar sonrası yapılacaktır. Kongremizin zamanında, herhangi bir şaibeye meydan vermeden ve tartışmasız şekilde icrası edilecektir. Bu hususta gerekli tedbirler alınmış olup, partimizin hiçbir üyesinin bu aşamada endişe etmesine mahal yoktur. İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultay Delegelerine ve Türk kamuoyuna arz ederim.

NE OLMUŞTU?

Yerel seçimlerde İYİ Parti’nin Türkiye genelinde aldığı oy oranı, yüzde 3.8’e kadar geriledi.

Kurultay için, Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın aday oldukları açıklanmıştı.

Genel başkan adaylarından grup başkan vekili Müsavat Dervişoğlu’nun, genel başkan Meral Akşener tarafından destekleneceği de öne sürülüyor.

Öte yandan İYİ Parti 27 Nisan'da olağanüstü kurultay yapmaya hazırlanıyor.