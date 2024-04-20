İYİ Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akalın 'Akşener'in seçim dili doğru değildi'

Siyasetin ana gündem başlıklarından biri olan İYİ Parti'deki olağanüstü kongreye sayılı günler kaldı.27 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek kongreye yönelik genel başkan adayları çalışmalarına hız verirken İYİ Parti Genel Başkan adayı Mehmet Tolga Akalın Sözcü TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"AKŞENER'İN KULLANDIĞI DİL DOĞRU DEĞİLDİ"

Milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir parti olduklarına dikkat çeken Akalın, buna rağmen İYİ Parti'nin pratiklerinin bu zemine uygun olmadığını belirtti. İYİ Parti'nin daha fazla kökleşmek yerine yanal büyümeyi tercih ettiğini belirten Akalın, "Erdoğan İYİ Parti'yi CHP'nin yanında seviyor" dedi.

Partiden ayrılanları geri davet edeceğini söyleyen Akalın, "Yerel seçimde Akşener'in kullandığı dil doğru değildi. İYİ Parti'nin tabanı Akşener'in söylemlerini onaylamadı" şeklinde konuştu.

"MANSUR YAVAŞ'I DESTEKLEMEMİZ GEREKİYORDU"

"Ankara'da Mansur Yavaş'ı desteklememiz gerekiyordu" diyen Akalın, "Doğru bir 3. yol stratejisi olsaydı İYİ Parti Selçuklu coğrafyasında lider olacaktı" dedi.

Akalın, Akşener'in bir toplantıda "Aday olup olmamayı değerlendiriyorum" dediğini aktardı ve kendisine "Ben her halükarda adayım" şeklinde cevap verdiğini belirtti.