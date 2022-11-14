İYİ Partili Bahadır Erdem'den iktidara zor soru: Biz “Hudut Namustur” diye bas bas bağırırken...

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde meydana gelen hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Hain saldırı sonrası polis ekipleri harekete geçti. Bir dizi güvenlik görüntüsü incelemesi ve adım adım takip sonrasında kadın terörist yakalandı.

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın faili olarak yakalanan kadın teröristin kimliği netleşti. Teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albashir olduğu belirlendi.

Beyoğlu'ndaki terör saldırısının faili sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütünce istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini söyledi.

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Soru gayet basit ve net! Biz “Hudut Namustur” diye bas bas bağırırken, kime çalıştığı belli olmayan milyonlarca kaçağı bu ülkeye kim soktu?”