Türkiye'nin konuştuğu kadın polis. Teröristi öyle bir götürdü ki herkesin hislerine tercüman oldu. Siz varsanız biz rahatız

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 09:48

Son Güncelleme: 15 Kasım 2022 Salı - 09:55 Takip Et

Teröristi öyle bir götürdü ki herkesin hislerine tercüman oldu. Siz varsanız biz rahatız. Türkiye'nin konuştuğu kadın polis