Türkiye'nin konuştuğu kadın polis. Teröristi öyle bir götürdü ki herkesin hislerine tercüman oldu. Siz varsanız biz rahatız

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını açıklarken; ajanslar şüpheli kadının olay yerinden uzaklaştığı anları ve yakalanma görüntülerini paylaştı.
KADIN POLİS VİRAL OLDU
Zanlının yakalandığı sırada kaydedilen görüntüler de Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı ve sosyal medyada viral oldu.
Görüntülerde polis ekiplerinin belirlenen adrese baskın yaptığı, şüphelinin gözaltına alındığı ve Emniyet'e götürüldüğü anlar yer aldı. Video ve fotoğraflarda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görev alan sarı saçlı genç kadın polis memuru dikkat çekti.
İşte sosyal medyada genç kadına yağan "takdir" paylaşımlarından bazıları;
İŞTE İSTİKLAL CADDESİNDEKİ BOMBALI SALDIRIYI YAPAN ZANLININ YAKALANMA OPERASYONUNDAN PAYLAŞILAN FOTOĞRAFLAR;
HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ ŞÖYLE;
Patlama nedeniyle 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan, 2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara’nın hayatını kaybetti.
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