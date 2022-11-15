15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Taksim'deki patlama ile ilgili gözaltı sayısı 50'ye ulaştı

Taksim'deki patlama ile ilgili gözaltı sayısı 50'ye ulaştı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Taksim, İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin ölümüne sebep olan bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısının 50’yeyükseldiğini açıkladı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 11:34
Takip Et

Adalet Bakanı Bozdağ açıkladı. Taksim'deki bomba saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50'ye ulaştı

Taksim'deki patlama ile ilgili gözaltı sayısı 50'ye ulaştı
+
Aa
-

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı soruşturmasının kapsamı genişliyor.

6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 vatandaşın yaralandığı terör saldırısını düzenleyen terörist yakalandı. Saldırıyla iltisaklı olduğu belirlenenler de emniyetin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Bakan Bozdağ, “Her türlü terörü, kim tarafında yapılırsa yapılsın, lanetliyoruz. Terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır. Türkiye terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı. Hiç bir terör örgütü, Türkiye'ye yönelik her türlü oyunda, saldırı da başarılı olamayacak” ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASA MESAJI

Bakan Bozdağ, yeni anayasa mesajı da verdi, "Herkesin ve her kesimin kendini hür hissettiği ve katkı verdiği demokratik bir ortamda yeni Anayasa yapmak, bizim değişmez ve değiştirilemez gündemimizdir; vazgeçilmez hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
1
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
2
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
3
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
4
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
5
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
6
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
7
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿O eksiklik kısırlığa bile neden oluyor
﻿O eksiklik kısırlığa bile neden oluyor
﻿O eksiklik kısırlığa bile neden oluyor
﻿Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
﻿Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
﻿Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
﻿İzmir Torbalı SYDV 20 beden işçisi alacak
﻿İzmir Torbalı SYDV 20 beden işçisi alacak
﻿İzmir Torbalı SYDV 20 beden işçisi alacak
﻿FBI Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile cinayetini soruşturacak
﻿FBI Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile cinayetini soruşturacak
﻿FBI Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile cinayetini soruşturacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.