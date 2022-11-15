Taksim'deki patlama ile ilgili gözaltı sayısı 50'ye ulaştı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı soruşturmasının kapsamı genişliyor.

6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 vatandaşın yaralandığı terör saldırısını düzenleyen terörist yakalandı. Saldırıyla iltisaklı olduğu belirlenenler de emniyetin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Bakan Bozdağ, “Her türlü terörü, kim tarafında yapılırsa yapılsın, lanetliyoruz. Terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır. Türkiye terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı. Hiç bir terör örgütü, Türkiye'ye yönelik her türlü oyunda, saldırı da başarılı olamayacak” ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASA MESAJI

Bakan Bozdağ, yeni anayasa mesajı da verdi, "Herkesin ve her kesimin kendini hür hissettiği ve katkı verdiği demokratik bir ortamda yeni Anayasa yapmak, bizim değişmez ve değiştirilemez gündemimizdir; vazgeçilmez hedefimizdir" ifadelerini kullandı.