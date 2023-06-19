İYİ Partili Turhan Çömez’den Fahrettin Koca'ya özel hastane sorusu

İYİ Partili Turhan Çömez, Fahrettin Koca'ya bakanlık süresince özel hastanede yapılan ameliyatların sayısında yaşanan artışı sordu.

İYİ Partili Turhan Çömez’den Fahrettin Koca'ya özel hastane sorusu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı Op. Dr. Turhan Çömez, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelttiği soru önergesini paylaştı.

AKP iktidarı döneminde devlet hastanelerinde yapılan ameliyat sayılarında 2 kat artış yaşanırken özel hastanelerde 7 kat artış yaşandığını söyleyen Çömez, konuyla ilgili şu soruları yöneltti:

"Soru 1: 2018 yılında Sağlık Bakanı olmanız, özel hastaneler zinciri sahibi olmanız, özel hastanelerde yapılan ameliyat sayılarındaki dramatik artışa nasıl bir katkı sağlamıştır?

Soru 2: Halen Türkiye'nin birçok ilinde hizmet veren Şehir Hastanelerinin hasta garantili proje olması nedeniyle, bir anlamda özel sektör gibi çalıştığı dikkate alındığında Türk sağlık sisteminin giderek özel sağlık sektörünün hegomanyasına girdiğini düşünüyor musunuz? Ve bunun ilerleyen yıllarda başka riskler getirebileceğini öngörüyor musunuz?"

SORULARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Turhan Çömez, Bakan Koca'dan yazılı yanıt beklediğini ifade ettiği önergeyi TBMM Başkanlığına sundu. Çömez'in ameliyat sayıları üzerinden Bakan Koca'ya yönelttiği soruların sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"AKP iktidara geldiği 2002 den bugüne, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yapılan ameliyat sayısındaki artış 2 kat, Özel hastanelerde ise 7 kat olmuş. İlginç olan şu ki, Sayın

@drfahrettinkoca

bakan olduktan sonra, Özel hastanelerde yapılan ameliyat sayısı patlamış. Neden acaba?"

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