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İYİ Partili Ümit Dikbayır, Erdoğan’a çocuklarının okuduğu ülkeleri hatırlattı: Burak Erdoğan: İngiltere, Esra Erdoğan: Amerika, Bilal Erdoğan: Amerika

İYİ Partili Ümit Dikbayır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kendi evlatlarını Paris’e, Londra’ya, Brüksel’e, Washington’a gönderip, en iyi eğitim kurumlarında okutup lüks ve şatafat içinde yaşattılar” sözlerine tepki gösterdi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 02:26
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İYİ Partili Ümit Dikbayır, Erdoğan’ın çocuklarının okuduğu ülkeleri hatırlattı: Haklı, el âlem lüks içinde okumuş

İYİ Partili Ümit Dikbayır, Erdoğan’a çocuklarının okuduğu ülkeleri hatırlattı: Burak Erdoğan: İngiltere, Esra Erdoğan: Amerika, Bilal Erdoğan: Amerika
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yeni Yurtlar Kampüsü'nde düzenlenen ve 105 yeni yurt binasının açılışını yaptığı törende, “Kendi evlatlarını Paris’e, Londra’ya, Brüksel’e, Washington’a gönderip en iyi eğitim kurumlarında okutup lüks ve şatafat içinde yaşattılar. Anadolu'nun ve Trakya’nın pırlanta gibi çocuklarını ise fakirliğe, cahilliğe, yokluğa, yoksulluğa, hatta göz göre göre ölüme mahkum ettiler. Biz bu oyunu bozduk” dedi.

"HAKLI, EL ÂLEM LÜKS İÇİNDE OKUMUŞ"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Erdoğan’ın açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Erdoğan’ın sözlerini içeren bir videoyu sosyal medya hesabında paylaşan Dikbayır, şunları kaydetti:

“Kendi evlatlarını yurt dışına gönderip, en iyi eğitim kurumlarında okutup lüks ve şatafat içinde yaşattılar’ demiş, ayrım yapmadan milletimizi kucaklaması gereken kişi. Burak Erdoğan: İngiltere. Esra Erdoğan: Amerika. Bilal Erdoğan: Amerika. Haklı, el âlem lüks içinde okumuş.”

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AKM
15.09.2022 03:16
bırak okutsun dışarıda garibanın çocuklarınıda imam hatipte okutsunlar sonrada çıkıp karşımıza gazel okusun içi boş üniversiteler dünya sıralamasında yeri bile yok bir nesili cahil bıraktı ondan çıt y  
 
Ağaya beleş
15.09.2022 02:32
Kendisi her türlü hakaret eder. Millet ağzını açsa bastırır cezayı. Millet insan değil mi?  
 
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