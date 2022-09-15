Elmalı Belediye Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

Antalya’nın Elmalı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın yaralandı.

Antalya’nın Elmalı ilçesine bağlı Karyağdı Mahallesi İsmail ve Turan Balaban Caddesi Kirazlı Sokak’ta bir iş yeri önünde esnafla sohbet eden Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın’a, plakası belirlenemeyen motosiklette başında kask bulunan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun değişik yerlerinden yaralanan Aydın, ambulansla Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

CHP'DEN AÇIKLAMA

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanlığı saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı:

"Elmalı Bld.Bşk.Yardımcımız ve Meclis üyemiz Hasan Aydın’ı hedef alan alçak ve kalleş saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Faillerin bir an önce yakalanıp adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz. Hiç bir Cumhuriyet Halk Partili yalnız değildir."

İYİ PARTİ YÜZDE 52 İLE KAZANMIŞTI

2019 Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti Elmalı Belediyesi'ni yüzde 52.89'luk oy oranı ile kazanmıştı.