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Bilal Erdoğan: Çocuklar ve gençler Tayyip Erdoğan'ın kıymetini bilmiyorlar

Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Balıkesir'de yaptığı konuşmada, Bu çocuklar Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık bu hizmetlerini kanıksayarak büyüdüler. Bunların kıymetini bilemiyorlar" dedi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 20:25
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Bilal Erdoğan Balıkesir'deki konferansta konuştu. Bilal Erdoğan: Çocuklar ve gençler Tayyip Erdoğan'ın kıymetini bilmiyorlar

Bilal Erdoğan: Çocuklar ve gençler Tayyip Erdoğan'ın kıymetini bilmiyorlar
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Balıkesir'de katıldığı konferansta konuşan Bilal Erdoğan, babası Tayyip Erdoğan'ı övdü. Gençlerle ilgili konuşan Erdoğan, "Bu çocuklar Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık bu hizmetlerini kanıksayarak büyüdüler. Bunların kıymetini bilemiyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Uluslararası Vuslat Platformu tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Ufuktaki Yeni Türkiye: 2053'e Doğru Türkiye'nin Stratejik Adımları" konferans dizisine katıldı.

Edremit'teki konferansın ikinci gününde, dün konuşma yapan Bilal Erdoğan, gençlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bugünün genç nesillerinde çok güzel cevher olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, babasının hizmetlerinin kıymetinin bilinmediği savundu. 

"ERDOĞAN'IN 20 YILLIK HİZMETLERİNİ KANIKSAYARAK BÜYÜDÜLER"

Erdoğan "Bu çocuklar Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık bu hizmetlerini kanıksayarak büyüdüler. Bunların kıymetini bilemiyorlar. Çünkü 1970'lerde, 1980'lerde, 1990 yıllarında neler yaşandığını bilmedikleri için bunların kıymetini bilmiyorlar diye düşünüyoruz. Ama bir de şu tarafından bakın, 1950'lerde, 1970'lerde yetişenler, bugünkü çocuklar kadar öz güvenli yetişemediler" diyen Erdoğan, devamında babası ve partisini överek, "Bugünkü çocuklar ülkesinin liderinin Amerika'ya karşı çıkabildiğini, dünyanın büyük meselelerinde son sözü söyleyen bir lider noktasına gelebildiğini, Türkiye Yüzyılı gibi dünyanın çalkantılarla boğuştuğu bir dönemde Türkiye Yüzyılı gibi büyük bir vizyonu insanların önüne koyabildiğini ve kimsenin de bunu yadırgamadığını görerek büyüyorlar" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YÜZYILI, ÇAĞ ATLATABİLECEK BİR YAKLAŞIM'

Konuşmasında, gençler içinde dertli ve gayretli olanların bulunması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Onu bulacaksın, ona imkan vereceksin. Büyüklerin içinde de dertli ve gayretli çıkarmamız lazım. Bu ülkede işte ekonomik büyüme teorisinde var. Yani sadece doğal kaynaklar sadece insan sermayesi sadece teknoloji sadece finansmana erişim değil bir ülkenin büyümesini getiren. Aynı zamanda bir milletin büyüme fikri etrafında bir araya gelmesi gerekiyor. Türkiye Yüzyılı meselesi aslında Türkiye'yi gerçekten çağ atlatabilecek bir yaklaşım. İnşallah gençleri de bunun etrafında toparlayabilirsek, onların ürettiği projeler, fikirler, onları dinleyen yetişkinlerle Allah'ın izniyle 21. yüzyılda gerçekten Türkiye vites büyütmeye devam edecek" diye konuştu.

 

 

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hacı ali
7.11.2022 10:38
kıymetini bilmeyizmi ülkeyi 100 sene geriye ucurdu  
 
Gençosman
7.11.2022 10:30
20 yaşındayım ve ben de bilmiyorum  
 
Başbuğ
7.11.2022 10:24
Sütü 25 yumurtayı 70 yoğurdu 2 kg 50 yap yılbaşında 1.5 liraya aldığım ekmeği 5 lira yap bir de benden oy bekliyorlar. Oy moy yok size itina ile o seçim sandığını bekliyorum.  
 
TÜM YORUMLAR (46)
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