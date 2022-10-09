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  • Kiralar yüzde 300 artınca öğretmenlerin çoğu o kentten ayrıldı. Okullarda öğretmen krizi yaşanıyor

Kiralar yüzde 300 artınca öğretmenlerin çoğu o kentten ayrıldı. Okullarda öğretmen krizi yaşanıyor

Bodrum’da fahiş kira fiyatları nedeniyle öğretmenlerin yüzde 30’u Bodrum’dan ayrıldı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 11:18
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Bodrum'da kiralar artınca öğretmenler tayin etti. Okullarda öğretmen krizi yaşanıyor

Kiralar yüzde 300 artınca öğretmenlerin çoğu o kentten ayrıldı. Okullarda öğretmen krizi yaşanıyor
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Gazete Duvar'dan Selçuk Arslan'ın haberine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde görev yapan öğretmenler tayin istiyor.

Fahiş kiralar ve aldıkları maaşlarla geçinemeyen öğretmenlerin çoğu, ek işlerde çalışarak geçimlerini sağlarken bazı öğretmenler de birkaç kişi bir araya gelerek ev kiralıyor.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 30’U AYRILDI

Yüzde 300 artan kiraları karşılamakta zorlanan öğretmenlerin yüzde 80’i, geçtiğimiz haziran ayında il dışı tayin sürecinde ilçeden ayrılma talebinde bulunmuştu. Eğitim Sen Bodrum Temsilcisi Yüksel Okyay, tayin talebinde bulunan öğretmenlerin yüzde 30'unun ilçeden ayrıldığını söyledi.

”YÜZDE 20’Yİ AŞAN ÖĞRETMEN AÇIĞI VAR”

Bodrum’da görev yapan öğretmenlerin yaşadığı bu zorlu süreci değerlendiren Eğitim Sen Bodrum Temsilcisi Yüksel Okyay, öğretmenlerin yüzde 80'inin yoksulluk sınırında yaşadığına dikkat çekti.

Barınma sorunlarının katlanarak büyüdüğünü belirten Okyay, "Öğretmenlerimizin çoğu ev sahiplerinin tacizi ile karşı karşıya. Üstüne evden çıkarma sorunları yaşanıyor. Çıkmayanlar ise yüzde 300'ü aşan kira artışlarıyla karşı karşıya kalıyorlar. İlçede görev yapan öğretmenlerin yüzde 30'a yakını geçinemediği için yaz tatilinde yer değişikliği tayini gerçekleştirdi" dedi.

Okullarda öğretmen açığı yaşandığına belirten Okyay, "Ortaokul ve liselerde ailelerin geçim sıkıntısı nedeniyle öğrenciler açık liseye kayıt yaptırıyor. Azalan sınıflar birleştiriliyor, kalabalık sınıfa dönüşüyor, sınıfı kapanan öğretmen istemediği tayin ve görevlendirmelerle karşı karşıya kalıyor ya da maaş karşılığına denk düşen ders saatine çalışıyor. Bodrum’da yüzde 20’yi aşan öğretmen açığı var. Ücretli öğretmenlerle bu açık kapatılmak isteniyor. Bakanlık taşeron işçi gibi geçici, mevsimlik öğretmen görevlendiriyor. Aldıkları ücret, asgari ücretin altında. Meslek onuru zedeleniyor" ifadelerini kullandı.

LOJMAN TALEBİ

Öğretmenlerin sağlıklı beslenmeye bile yeterli bütçe ayıramadıklarını ifade eden Okyay, taleplerini şöyle sırladı: “Biz öğretmenler olarak barınma hakkı istiyor, lojman talep ediyoruz. Bir öğün ücretsiz yemek talep ediyoruz. Eğitim Sen olarak kadro ve insanca yaşayacak ücret istiyoruz. Toplu taşıma ücretlerinin çok yüksek olması da bizlerin bütçesine büyük yük getiriyor. Öğretmenler olarak yüzde 50 indirim istiyoruz. Geçinemiyoruz, barınamıyoruz."

Öte yandan milyonlarca öğretmen atamayı bekliyor.

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Hakikat
9.10.2022 12:10
Ev sahibi değilse öğretmenin büyükşehirde tek derdi ayakta kalabilmek. Eğitim öğretimi düşünecek akıl kalmıyor. Öğretmene verilen değer ortada.. Bu mesele siyasettin üstünde devlet meselesi olmalı..  
 
Abbas
9.10.2022 11:30
Fikir benden çözüm Hükümetten, Artık ev almak imkansız, Kiralar ödenemez olduğundan, Devlet adeta Lojman türü binalar yapıp Kiraya versin, Tabi karlı değil diyeceksiniz, daha güzelini siz söyleyin??  
 
Reisim Atatürk
9.10.2022 11:30
Türkiye, Cumhuriyet Tarihinin en büyük çöküşü pozisyonuna girdi. Ülkenin bütün kurumları, avantacılar rantiyeler hariç, büyük zorluklar yaşıyor.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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