Kiralar yüzde 300 artınca öğretmenlerin çoğu o kentten ayrıldı. Okullarda öğretmen krizi yaşanıyor

Gazete Duvar'dan Selçuk Arslan'ın haberine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde görev yapan öğretmenler tayin istiyor.

Fahiş kiralar ve aldıkları maaşlarla geçinemeyen öğretmenlerin çoğu, ek işlerde çalışarak geçimlerini sağlarken bazı öğretmenler de birkaç kişi bir araya gelerek ev kiralıyor.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 30’U AYRILDI

Yüzde 300 artan kiraları karşılamakta zorlanan öğretmenlerin yüzde 80’i, geçtiğimiz haziran ayında il dışı tayin sürecinde ilçeden ayrılma talebinde bulunmuştu. Eğitim Sen Bodrum Temsilcisi Yüksel Okyay, tayin talebinde bulunan öğretmenlerin yüzde 30'unun ilçeden ayrıldığını söyledi.

”YÜZDE 20’Yİ AŞAN ÖĞRETMEN AÇIĞI VAR”

Bodrum’da görev yapan öğretmenlerin yaşadığı bu zorlu süreci değerlendiren Eğitim Sen Bodrum Temsilcisi Yüksel Okyay, öğretmenlerin yüzde 80'inin yoksulluk sınırında yaşadığına dikkat çekti.

Barınma sorunlarının katlanarak büyüdüğünü belirten Okyay, "Öğretmenlerimizin çoğu ev sahiplerinin tacizi ile karşı karşıya. Üstüne evden çıkarma sorunları yaşanıyor. Çıkmayanlar ise yüzde 300'ü aşan kira artışlarıyla karşı karşıya kalıyorlar. İlçede görev yapan öğretmenlerin yüzde 30'a yakını geçinemediği için yaz tatilinde yer değişikliği tayini gerçekleştirdi" dedi.

Okullarda öğretmen açığı yaşandığına belirten Okyay, "Ortaokul ve liselerde ailelerin geçim sıkıntısı nedeniyle öğrenciler açık liseye kayıt yaptırıyor. Azalan sınıflar birleştiriliyor, kalabalık sınıfa dönüşüyor, sınıfı kapanan öğretmen istemediği tayin ve görevlendirmelerle karşı karşıya kalıyor ya da maaş karşılığına denk düşen ders saatine çalışıyor. Bodrum’da yüzde 20’yi aşan öğretmen açığı var. Ücretli öğretmenlerle bu açık kapatılmak isteniyor. Bakanlık taşeron işçi gibi geçici, mevsimlik öğretmen görevlendiriyor. Aldıkları ücret, asgari ücretin altında. Meslek onuru zedeleniyor" ifadelerini kullandı.

LOJMAN TALEBİ

Öğretmenlerin sağlıklı beslenmeye bile yeterli bütçe ayıramadıklarını ifade eden Okyay, taleplerini şöyle sırladı: “Biz öğretmenler olarak barınma hakkı istiyor, lojman talep ediyoruz. Bir öğün ücretsiz yemek talep ediyoruz. Eğitim Sen olarak kadro ve insanca yaşayacak ücret istiyoruz. Toplu taşıma ücretlerinin çok yüksek olması da bizlerin bütçesine büyük yük getiriyor. Öğretmenler olarak yüzde 50 indirim istiyoruz. Geçinemiyoruz, barınamıyoruz."

Öte yandan milyonlarca öğretmen atamayı bekliyor.