Öğrencilere 2 bin 750 TL çok görüldü. Öğrencilere yarım asgari ücret destek teklifini AKP ve MHP reddetti

Öğrencilerin yurt sorunu devam ederken CHP’den teklif geldi. CHP, KYK yurtlara başvuru yapan ancak yerleştirilemeyen öğrencilere her ay asgari ücretin yarısı kadar ve 2 bin 750 lira karşılıksız barınma desteği verilmesini içeren kanun teklifi sundu.

“2 BİN 750 LİRAYI ÇOK GÖRMEYİN”

Teklifi sunan CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, üniversite sınavlarından sonra milyonlarca öğrencinin barınma sorunu ile karşı karşıya kaldığını, iktidarın 20 yıldır yurt sorununu çözmediğini belirtti.

Kasap “Bir öğrencinin ailesine aylık maliyeti en az 7-8 bin lira. Bu hayat pahalılığı ve işsizlik karşısında öğrenci ve aileleri ne yapacak? 2 bin 750 lirayı çok görmeyin'' dedi.

AKP VE MHP REDDETTİ

Ancak teklif, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. 4 milyon öğrenciden sadece yüzde 20,6'sına yurt imkanı sağlandığını hatırlatan Kasap iktidarı şöyle eleştirdi: “Özel öğrenci yurtlarının ücretleri aylık 3 bin 500 lira ile 12 bin lira arasında değişiyor. Bu hayat pahalılığında üniversitede çocuğu okuyan aileler kara kara düşünüyor. İstanbul'da öğrenci sayısı 824 bin, yurt kapasitesi ise sadece 29 bin. Ankara'da öğrenci sayısı 315 bin, yurt kapasitesi 31 bin, İzmir'de de öğrenci sayısı 175 bin, yurt kapasitesi 19 binde kalıyor. AKP-MHP Milletvekilleri bir kez daha öğrencimizin yanında olmadığını gösterdi.”

ÖĞRENCİ YURTLARI FİYATLARI UÇUŞTA

Derinleşen ekonomik kriz, Artan kira ve yurt ücretleri öğrencilerin yaşamını derinden etkiledi. Türkiye’nin tüm bölgelerinde öğrenci yurt diyatşarı uçuşa geçti. Ankara’nın merkezi Kızılay’da bir kız öğrenci için 9 aylık, dört kişilik oda fiyatı 40 bin lirayken; iki kişilik oda fiyatı 49 bin lira, tek kişilik oda fiyatı ise 49 bin 750 lira civarında. Ayrıca, her çamaşır yıkama başına 15-20 lira ücret talep ediliyor. Tek kişilik odada yaşayan öğrencinin ayda ödeyeceği ücret 5 bin 528 lirayı buluyor. Kızılay civarında bir yurtta kalmak isteyen erkek öğrenci için ise tek kişilik oda 10 aylık 80 bin lira, iki kişilik oda 70 bin lira, üç kişilik oda ise 61 bin lira ödemek durumda kalıyor. Öğrenciler ise yurt fiyatlarını karşısında çaresiz kalıyor.

ÖĞRETMENLERİN HAKARIYLA İLGİLİ TEKLİFİ DE AKP VE MHP REDDETTİ

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk tarafından “Öğretmenlik mesleğinin hak ettiği itibara yeniden kavuşturulması” amacıyla Meclis Başkanlığına önerge sunuldu. İYİ Parti'nin, öğretmenlerin saygınlığının artırılması, hak ettiği değerin verilmesi önergesi AKP ve MHP'nin oyları ile reddedildi.