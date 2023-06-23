İYİ Parti'nin önergesiyle müzik yasağı tüm Türkiye'de kalktı

Kovid-19 salgını döneminde alınan önlemler kapsamında 2021 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan kararla uygulamaya konulan "00.00'dan sonra müzik yasağı" İYİ Partinin soru önergesi sonrasında Türkiye genelinde sona erdi.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkan Yardımcısı ve Antalya milletvekili Aykut Kaya, pandemi döneminde uygulanan müzik yasağının kaldırılması için İçişleri Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yazılı olarak soru önergesini iletti.

"YENİDEN BİR DÜZENLEME YAPILMASI GEREKMEKTEDİR"

Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19 salgının bittiğini açıklamasının ardından uygulanan müzik yasağı kararının kaldırılmasının uygun olacağını ifade eden Aykut Kaya, ilgili bakanlıklara şu soruları yöneltti:

1- Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği ile getirilen 01.00 müzik yayın yasağının kaldırılması konusunda tarafınıza yapılan başvuru, talep, şikayet var mıdır?

2- 01.00 müzik yayın yasağının kaldırılması konusunda Bakanlığınızın yürüttüğü çalışmalar nelerdir?

3- Özellikle turizm bölgelerinde her bölgenin koşulları dikkate alınarak yeniden bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu konuda pilot uygulama yapılabilir. Bakanlığınızın turizm bölgelerinde müzik yayın yasağının değiştirilmesine yönelik çalışmaları var mıdır?

"MAKUL BİR ÇÖZÜM BULMALARI KONUSUNDA ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

İYİ Partili Aykut Kaya, konuya ilişkin soru önergelerinin ardından Meclis'te yaptığı basın toplantısında "müzik yasağı" uygulamasının kaldırılmasına ilişkin bakanlıklara çağrısını şu sözlerle duyurdu:

"Vatandaşlarımızla, STK'larımızla ve odalarımızla devamlı istişare halindeyiz ve onların Meclis'teki sesi olmak için gayret ediyoruz. Antalya'mızın bütün sorunlarına hakimiz. Bu sorunları da yapıcı bir şekilde dile getirip, devletimizin yetkili organları ile çözüm önerilerimizle paylaşıp çözüme kavuşturmak en büyük amacımız.

Müzik yayını yasağının bir an önce kaldırılmasını talep ediyoruz ya da en azından bunun gece üçe kadar esnetilmesini öngörüyoruz.

Sektörün içinden gelen Turizm Bakanımız sayın Mehmet Nuri Ersoy öncülüğünde bu mantık dışı yasağın kaldırılması için Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız sayın Mehmet Özhaseki ve İçişleri Bakanımız sayın Ali Yerlikaya'ya çağrıda bulunuyorum.

Turizm sezonu başlamış durumda ivedilikle bu soruna makul bir çözüm bulmaları konusunda çağrıda bulunuyorum."

İL İL BAŞLAYAN YASAK KALDIRMA KARARI TÜRKİYE GENELİNE YAYILDI

Müzik yayın yasağının kaldırılmasına ilişkin girişimlerin ardından Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) koronavirüs döneminde getirilen gece 12'den sonra müzik yasağının tüm ülkede kaldırıldığını duyurdu.

Müzik yasağının kaldırıldığına yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz."