İYİ Parti’nin seçim otobüsüne saldırı. İl Başkanlığı’ndan açıklama geldi

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Kayseri'de İYİ Parti'nin seçim otobüsüne 'vatan haini, teröristler' yazıldı.

İYİ Parti’nin seçim otobüsüne saldırı. İl Başkanlığı’ndan açıklama geldi

Editör: Naim Arıoğlu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesinde İYİ Parti 2. sıra Milletvekili Adayı Abdullah İlker Sungur’un tanıtımının yapıldığı seçim otobüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından “Vatan haini teröristler” yazıldı.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada otobüse yapılan saldırı hakkında bilgi verildi.

Açıklamada; "Ülkemizin geçtiği bu hassas süreçte seçim faaliyetlerimizin engellenmesine yönelik bu provokatif ve menfur saldırıyı kınıyoruz" denildi.

kayseri.jpg

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle oldu:

RAMAZAN BAYRAMI'NIN ilk GÜNÜNDE ÇİRKİN SALDIRI

"21/04/2023 tarihinde seçim faaliyetlerimiz çevresinde Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde bulunan seçim otobüsümüze bir takım şahıslar tarafından mübarek ramazan bayramının ilk gününde çirkin bir saldırıda bulunulmuştur. Ülkemizin geçtiği bu hassas süreçte seçim faaliyetlerimizin engellenmesine yönelik bu provokatif ve menfur saldırıyı kınıyoruz.

Söz konusu saldırıya ilişkin ilgili kurumlara şikayetimizi yapmış olup, konunun ısrarla takipçisi olacağız. Valilik ve Emniyet birimlerimizin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine dair hiçbir şüphemiz yoktur.

Bu tarz saldırılar bizleri yıldıramayacak olup Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in liderliğinde birlik ve beraberlik içinde ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarımızı daha şevkle ve mücadele azmiyle sürdüreceğimizi kamuoyuna bildirir, saygılarımızı sunarız."

DAHA ÖNCE DE KARAVANA SALDIRI YAPILMIŞTI

Öte yandan İYİ Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığının karavanına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlenmişti.

losppo.jpg

İlgili Haberler
Akşener: Dinle beni hilal bıyıklı. Sinan Ateş'in katillerini bulmazsam namussuzum
Soylu Akşener’i hedef gösterdi. İYİ Parti ve AKP binalarına yapılan saldırıları karşılaştırdı
Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman’da neden gözleri doldu? Ziyareti takip eden gazeteci açıkladı
AKP seçim bürosu önünde silah sesleri
CHP konvoyuna saldırı. AKP’nin seçim ofisi önünde beklediler. Bir günde üçüncü provokasyon!
Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Zeynep Alkan'dan duygusal bayram satırları Magazin
Zeynep Alkan'dan duygusal bayram satırları
Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi flaş gelişme Spor
Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi flaş gelişme
Çavuşoğlu, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında görüşme yaptı Güncel
Çavuşoğlu, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında görüşme yaptı
Beşiktaş seriyi 9'a çıkardı. Gözler derbiye çevrildi Spor
Beşiktaş seriyi 9'a çıkardı. Gözler derbiye çevrildi
Karagümrük'ün yıldızı Galatasaray maçında oynamayacak Spor
Karagümrük'ün yıldızı Galatasaray maçında oynamayacak
Yangında üçüz çocuklardan ikisi hayatını kaybetti Yaşam
Yangında üçüz çocuklardan ikisi hayatını kaybetti
Hüseyin Hürsoy: Sonuna kadar mücadele içinde olacağız Spor
Hüseyin Hürsoy: Sonuna kadar mücadele içinde olacağız