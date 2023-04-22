Akşener: Dinle beni hilal bıyıklı. Sinan Ateş'in katillerini bulmazsam namussuzum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Kırıkkale kent merkezinde mitinge katıldı.

Mitingdeki konuşması sırasında katledilen Sinan Ateş'ten bahsederken ağlamaklı olan vatandaşlara doğru seslenen Akşener, "Dinleyin beni ikiniz. Hilal bıyıklı…Sinan Ateş’in katillerini, azmettiricilerini bulmazsam namussuzum" dedi.

Meral Akşener'in konuşmasındaki Sinan Ateş cinayetine dair sözler şu şekilde:

SİNAN ATEŞ’İN KATİLLERİNİ BULMAZSAM NAMUSSUZUM

Helal oylarınıza talibim. Bir oyunuz Kemal’e bir oyunuz Meral’e… Söz mü? Allah razı olsun.

Burada tam böyle hilal bıyıklı kardeşim dedi ki ‘Bozkurtlar tehdit edilemez.’ Doğrudur. Bugüne kadar tehdit edebilen babayiğit olmadı. Ama eğer Sinan Ateş’in… Sırf o nedenle bulacağım. Eğer Sinan Ateş’in katillerini, azmettiricilerini bulmazsam namussuzum. Hesap sormazsam namussuzum. Çünkü, dinleyin beni ikiniz. Hilal bıyıklı…Çünkü yol olur yol. Her önüne gelen senin bıyığını yolar. Eğer buna müsaade edersem namerdim. Onun için hep birlikte Sinan’ın katillerini, yani hukukun adaletin nasıl işlediğini göreceksiniz.

SALDIRDILAR, BERAAT ETTİLER

Önce evim basıldı. Hepsi beraat etti. Önce namusuma, şerefine hakaret edildi, bedelini ağır ödetiyorum herkese merak etmeyin, ama beraat ettiler. Basın danışmanım saldırıya uğradı. Beraat ettiler. Selçuk Özdağ ölümden döndü. Beraat ettiler. İstanbul İl Başkanımız saldırıya uğradı. Beraat ettiler. Partimiz kurşunlandı, eminim beraat edecekler. Onun için Sinan katledildi.

ANT OLSUN HESABINI SORACAĞIZ

Eğer buna müsaade edersek biz, sokakta gezemezsiniz. Benim ağabeyimin yerinde döner. Benim abimin ahı beni tutar. Nihat Güler’in ahı beni tutar. Onun için şart olsun, ant olsun onların hesabını soracağız. El Ele verip bir oy Kemal’e bir oy Meral’e birlikte tarih yazacağız.”