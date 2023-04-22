Akşener: Dinle beni hilal bıyıklı. Sinan Ateş'in katillerini bulmazsam namussuzum

İYİ Parti Lideri Akşener, Kırıkkale mitinginde Sinan Ateş'in katillerini bulacağı konusunda bir vatandaşa seslenerek namus sözü verdi. Akşener'in "Dinle beni hilal bıyıklı" diyerek hitap ettiği vatandaş gözyaşlarını tutamadı.

Akşener: Dinle beni hilal bıyıklı. Sinan Ateş'in katillerini bulmazsam namussuzum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Kırıkkale kent merkezinde mitinge katıldı.

Mitingdeki konuşması sırasında katledilen Sinan Ateş'ten bahsederken ağlamaklı olan vatandaşlara doğru seslenen Akşener, "Dinleyin beni ikiniz. Hilal bıyıklı…Sinan Ateş’in katillerini, azmettiricilerini bulmazsam namussuzum" dedi.

Meral Akşener'in konuşmasındaki Sinan Ateş cinayetine dair sözler şu şekilde:

SİNAN ATEŞ’İN KATİLLERİNİ BULMAZSAM NAMUSSUZUM

Helal oylarınıza talibim. Bir oyunuz Kemal’e bir oyunuz Meral’e… Söz mü? Allah razı olsun.

Burada tam böyle hilal bıyıklı kardeşim dedi ki ‘Bozkurtlar tehdit edilemez.’ Doğrudur. Bugüne kadar tehdit edebilen babayiğit olmadı. Ama eğer Sinan Ateş’in… Sırf o nedenle bulacağım. Eğer Sinan Ateş’in katillerini, azmettiricilerini bulmazsam namussuzum. Hesap sormazsam namussuzum. Çünkü, dinleyin beni ikiniz. Hilal bıyıklı…Çünkü yol olur yol. Her önüne gelen senin bıyığını yolar. Eğer buna müsaade edersem namerdim. Onun için hep birlikte Sinan’ın katillerini, yani hukukun adaletin nasıl işlediğini göreceksiniz.

SALDIRDILAR, BERAAT ETTİLER

Önce evim basıldı. Hepsi beraat etti. Önce namusuma, şerefine hakaret edildi, bedelini ağır ödetiyorum herkese merak etmeyin, ama beraat ettiler. Basın danışmanım saldırıya uğradı. Beraat ettiler. Selçuk Özdağ ölümden döndü. Beraat ettiler. İstanbul İl Başkanımız saldırıya uğradı. Beraat ettiler. Partimiz kurşunlandı, eminim beraat edecekler. Onun için Sinan katledildi.

ANT OLSUN HESABINI SORACAĞIZ

Eğer buna müsaade edersek biz, sokakta gezemezsiniz. Benim ağabeyimin yerinde döner. Benim abimin ahı beni tutar. Nihat Güler’in ahı beni tutar. Onun için şart olsun, ant olsun onların hesabını soracağız. El Ele verip bir oy Kemal’e bir oy Meral’e birlikte tarih yazacağız.”

İlgili Haberler
Meral Akşener ekonomiyi yönetecek ismi açıkladı
Meral Akşener neden başbakan olmak istediğini açıkladı
İYİ Parti’nin seçim otobüsüne saldırı. İl Başkanlığı’ndan açıklama geldi
İYİ Parti’den bir video daha geldi “Yaşatan Türkiye”
Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Zeynep Alkan'dan duygusal bayram satırları Magazin
Zeynep Alkan'dan duygusal bayram satırları
Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi flaş gelişme Spor
Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi flaş gelişme
Çavuşoğlu, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında görüşme yaptı Güncel
Çavuşoğlu, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında görüşme yaptı
Beşiktaş seriyi 9'a çıkardı. Gözler derbiye çevrildi Spor
Beşiktaş seriyi 9'a çıkardı. Gözler derbiye çevrildi
Karagümrük'ün yıldızı Galatasaray maçında oynamayacak Spor
Karagümrük'ün yıldızı Galatasaray maçında oynamayacak
Yangında üçüz çocuklardan ikisi hayatını kaybetti Yaşam
Yangında üçüz çocuklardan ikisi hayatını kaybetti
Hüseyin Hürsoy: Sonuna kadar mücadele içinde olacağız Spor
Hüseyin Hürsoy: Sonuna kadar mücadele içinde olacağız