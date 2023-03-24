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İyileşmeyen kemik kırıklarına mucize çözüm

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mesut Bolat, kök hücre tedavisinin özellikle diz ve kalça eklemlerinde, iyileşmeyen kemik kırıklarında, menisküs yırtıkları ile kas ve bağ hasarlarında hastane ortamında güvenle yapılabildiğini dile getirdi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 11:24
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İyileşmeyen kemik kırıklarına mucize çözüm

İyileşmeyen kemik kırıklarına mucize çözüm
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İHA'nın haberine göre; Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mesut Bolat, kök hücre tedavisinin özellikle diz ve kalça eklemlerinde, iyileşmeyen kemik kırıklarında, menisküs yırtıkları ile kas ve bağ hasarlarında hastane ortamında güvenle yapılabildiğine dikkat çekti.

Mesut Bolat, “Bu tedavi şekli, kas, bağ ve menisküs yırtıkları gibi şikayetlerde de etkili bir yöntem olarak öne çıkmaktadır” sözlerini kullandı.

“DAHA HIZLI İYİLEŞME İÇİN BAŞVURULUR”

Şiddetli eklem ağrısı şikayetleri olan ancak cerrahi için erken veya ameliyat olmaktan çekinen ortopedi ve travmatoloji hastalarında, kireçlenme sürecinin ilerlememesi ve kıkırdakların daha hızlı iyileşmesini sağlamak için kök hücre tedavisine başvurulduğunu anlatan Dr. Bolat, “Bu tedavi şekli, kas, bağ ve menisküs yırtıkları gibi şikayetlerde etkili bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Bu yüzden etkili bir yöntem olarak tercih edilir” diye konuştu.

“KÖK HÜCRE HER DOKUYA DÖNÜŞEBİLİR”

Op. Dr. Mesut Bolat, kök hücrenin aslında anaç bir hücre olduğunu, bulunduğu veya verildiği her dokuya dönüşebilme özelliğine sahip olan önemli bir doku olduğunu kaydederek, “Eklemlerde meydana gelen kıkırdak hasarları tamir edilerek onarılması kök hücre tedavisi ile mümkün. Günümüzde son derece popüler olan kök hücre tedavisi sayesinde kıkırdak gibi üretilmesi ve inşası zor olan dokuların yeniden yapılanma sürecinde farklı tedavi yöntemleri hastalara şifa oluyor” diye konuştu.

BEL VE BOYUN FITIKLARINDA TERCİH EDİLEBİLİR

Op. Dr. Bolat, kök hücre işleminin oldukça basit olup hastanın uygulamadan hemen sonra taburcu edilebildiğini ifade ederek, “Kök hücre yöntemi özellikle tüm eklemlerin kıkırdak kireçlemelerde, menisküs ve bağ yaralanmalarında, iyileşmeyen kemik kırıklarında, bel ve boyun fıtıklarında, diyabete bağlı yaralarda, yanık gibi yara izlerinin hasarlarında güvenle uygulanabilir” dedi.

“LOKAL ANESTEZİ İLE HASTANE ORTAMINDA UYGULANIR”

Ortopedi alanında kullanılan kök hücrelerin hastanın kendi yağ dokusundan elde edildiğini söyleyen Op. Dr. Bolat, "Hücrelerin vücuttan alınma işlemi sırasında hastaların herhangi bir ağrı hissetmemesi için lokal anestezi uygulanır. Hastane ortamında ağrısız bir şekilde karın bölgesinden 60-100 cc kadar yağ alınır. Alınan yağ doku yaklaşık olarak 30 dakikalık bir işlemden geçirilir. Hazırlanan kök hücre problemli bölgeye iğne eşliğinde ağrısız bir şekilde enjekte edilerek doğrudan hasarlı bölge hedeflenir” dedi.

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