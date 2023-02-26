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Genç yaşta kemik erimesi olanlar neler yapmalı?

Birçok gencin başının belası olan kemik erimeleri konusunda çok dikkatli olması gerekiyor. Bunun için neler yapmalı? İşte bilinmesi gerekenler…

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 16:45
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Genç yaşta kemik erimesi nasıl olur; ne yapmalı?

Genç yaşta kemik erimesi olanlar neler yapmalı?
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Genç yaşta kemik erimesi olanlar bazı önlemler alarak kemik sağlığını koruyabilir. Özellikle ilerleyen yaşlarda görülen kemik erimesi bazı kişilerde erken yaşlarda başlayabilir. Bazı destekleyici uygulamalar ile erken yaşta kemik erimesi sorunu ortadan kaldırılabilir. Genç birisinin kemik sağlığını koruması için mutlaka bir uzmandan yapması gerekenler hakkında bilgi alması gerekir. Genç yaşlarda kemik erimesi olanların yapabileceği bazı şeyler şunlardır.

Günlük yaşamda fiziksel aktivitelerin arttırılması da kemik sağlığı açısından önemlidir. Asansör yerine merdiven, araba gezisi yerine yürüyüş tercih eden kişiler, kemik erimesini durdurmaya yardımcı olabilir.

Egzersizlere başlamadan önce de mutlaka bir uzman yardım almalısınız.

Kemik sağlığı için kalsiyum alımını önemsemek gerekir. Yeterli miktarda süt ile süt ürünü tüketmek çok önemlidir.

Sigara ve alkolden uzak bir yaşam sürmek kemik sağlığı için çok önemlidir.

Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstermeniz gerekir.

Yeteri kadar kalsiyum ve protein alımına özen gösteren genç hastalar, kemik erimesi problemini ortadan kaldırabilir ya da azaltabilir.

Düzenli sağlık kontrollerinizi yaptırmalı ve kontrollerini ihmal etmemelisiniz. Doktorunuza danışarak kemik yoğunluğu ölçümünüzü zamanında yaptırmanız da olası sorunların önüne geçmek için önemli.

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