Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan İbrahim Tatlıses'e büyük ayıp. Felçli elini taklit edince tepki çekti

TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, sosyal medyadan paylaştığı video ile tepki çekti.

İbrahim Tatlıses şarkısı eşliğinde eğlendikleri anları, "Bize her gün Halloween" diyerek paylaştı, Zeynep Yılmaz'ın el hareketi ise büyük tepki çekti. Tatlıses'in vurulmasından sonra bir elinin felçli kalması ve bunun taklit edilmesi "Ayıp artık" dedirtti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

TV 100'de yer alan habere göre; Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Zeynep Yılmaz, bu kez kızlarıyla eğlendiği anları paylaştı.

Şimdilerde Malibu'da yaşayan Zeynep Yılmaz, Instagram'ın hikaye kısmından İbrahim Tatlıses'in taklidini yaptı. Sadece dansını değil, Tatlıses'in kafasından vurulmasından sonra bir elinin felçli kalmasını da taklit edince, tepkiler çığ gibi büyüdü.

Tatlıses'in hayranları Zeynep Yılmaz'ın özür dilemesini bekliyor.