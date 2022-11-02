2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan İbrahim Tatlıses'e büyük ayıp. Felçli elini taklit edince tepki çekti

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan İbrahim Tatlıses'e büyük ayıp. Felçli elini taklit edince tepki çekti

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın kızlarıyla sosyal medyadan paylaştığı video olay oldu. Yılmaz'ın İbrahim Tatlıses'i taklit ettiği anlarda el hareketini görenler tepki gösterdi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 12:31
Takip Et

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz İbrahim Tatlıses'i taklit etti! El hareketini görenler tepki gösterdi

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan İbrahim Tatlıses'e büyük ayıp. Felçli elini taklit edince tepki çekti
+
Aa
-

TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, sosyal medyadan paylaştığı video ile tepki çekti.

İbrahim Tatlıses şarkısı eşliğinde eğlendikleri anları, "Bize her gün Halloween" diyerek paylaştı, Zeynep Yılmaz'ın el hareketi ise büyük tepki çekti. Tatlıses'in vurulmasından sonra bir elinin felçli kalması ve bunun taklit edilmesi "Ayıp artık" dedirtti.

 

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

TV 100'de yer alan habere göre; Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Zeynep Yılmaz, bu kez kızlarıyla eğlendiği anları paylaştı.

Şimdilerde Malibu'da yaşayan Zeynep Yılmaz, Instagram'ın hikaye kısmından İbrahim Tatlıses'in taklidini yaptı. Sadece dansını değil, Tatlıses'in kafasından vurulmasından sonra bir elinin felçli kalmasını da taklit edince, tepkiler çığ gibi büyüdü.

Tatlıses'in hayranları Zeynep Yılmaz'ın özür dilemesini bekliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
1
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
2
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
3
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
4
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
5
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
6
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
7
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿The Last of Us dizisinin yayın tarihi 'yanlışlıkla' açıklandı
﻿The Last of Us dizisinin yayın tarihi 'yanlışlıkla' açıklandı
﻿The Last of Us dizisinin yayın tarihi 'yanlışlıkla' açıklandı
﻿İzmir İzelman mühendis alacak
﻿İzmir İzelman mühendis alacak
﻿İzmir İzelman mühendis alacak
﻿Okan Buruk Beşiktaş derbisi için formül arıyor
﻿Okan Buruk Beşiktaş derbisi için formül arıyor
﻿Okan Buruk Beşiktaş derbisi için formül arıyor
﻿Antalya Döşemealtı SYDV işçi alacak
﻿Antalya Döşemealtı SYDV işçi alacak
﻿Antalya Döşemealtı SYDV işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.