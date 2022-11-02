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Shakira babasının ayaklarının altını öptü

Futbolcu sevgilisi Gerard Pique ile olan 12 yıllık birlikteliğini sonlandıran ünlü şarkıcı Shakira, hayranlarını duygulandıran bir paylaşım yaptı. Hastanede tedavi gören babasına yardım eden ve ayaklarını öpen Shakira paylaşımına "Ve hayat bazen hastane ziyaretleri ile Cadılar Bayramı kostümleri arasında gerçekleşen şeylerdir" notunu düştü.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 10:10
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Shakira hastanede tedavi gören babasının ayaklarının altını öptü

Shakira babasının ayaklarının altını öptü
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Grammy Ödülü sahibi Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Instagram'dan paylaştığı videoyla hayranlarının kalbini fethetti. 

45 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, hastanede tedavi gören 91 yaşındaki babası William Mebarak Chadid'in fizik tedavisine destek verirken çekilen bir videosunu hayranlarıyla paylaştı.

"VE HAYAT BAZEN..."

Ünlü şarkıcı, babasının bacaklarını elleriyle tutarak hareket ettirmesine yardım etti. Ardından da babasına cesaret verici sözler söyleyerek ayaklarından öptü. O anlarda doktor da kapının yanında durup baba ile kızı izledi.

Shakira o anları "Ve hayat bazen hastane ziyaretleri ile Cadılar Bayramı kostümleri arasında gerçekleşen şeylerdir" mesajıyla paylaştı. Paylaşıma takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

 

 

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TS
2.11.2022 10:29
Dünya starı da olsan 90 yaşındaki bir babanın varlığına ihtiyaç duyuyorsun. Baba:nın yeri doldurulmuştur maalesef  
 
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