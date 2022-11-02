Shakira babasının ayaklarının altını öptü

Grammy Ödülü sahibi Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Instagram'dan paylaştığı videoyla hayranlarının kalbini fethetti.

45 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, hastanede tedavi gören 91 yaşındaki babası William Mebarak Chadid'in fizik tedavisine destek verirken çekilen bir videosunu hayranlarıyla paylaştı.

"VE HAYAT BAZEN..."

Ünlü şarkıcı, babasının bacaklarını elleriyle tutarak hareket ettirmesine yardım etti. Ardından da babasına cesaret verici sözler söyleyerek ayaklarından öptü. O anlarda doktor da kapının yanında durup baba ile kızı izledi.

Shakira o anları "Ve hayat bazen hastane ziyaretleri ile Cadılar Bayramı kostümleri arasında gerçekleşen şeylerdir" mesajıyla paylaştı. Paylaşıma takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.