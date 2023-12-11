İzel-Çelik-Ercan’dan 30 yıl sonra bir ilk

90’lı yıllara damga vuran İzel-Çelik-Ercan’, 30 yıl aradan sonra Kıbrıs’ta sahneye çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İzel-Çelik-Ercan’dan 30 yıl sonra bir ilk

İzel-Çelik-Ercan, geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel'de sahne aldı.

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30 yıl aradan sonra tekrar yavru vatan Kıbrıs'ta sahne alan grup üyelerinden Ercan Saatçi, "Kıbrıs'ı çok seviyoruz. Burada olmak çok keyifli." dedi.

Çelik ise "Tekrardan İzel-Çelik-Ercan olarak Kıbrıs'ta sahne almak benim için onur. Benim Çelik olarak bilinmem İzel-Çelik-Ercan sayesindedir" dedi.

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Konserde İzel-Çelik- Ercan, 90'lara damga vuran şarkılarını kendilerini dinlemeye gelen sevenleri ile hep bir ağızdan seslendirdi.

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