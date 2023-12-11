Deniz Akkaya'dan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk için olay iddia. "Swinger partileri düzenleyip..."

Sosyal medya fenomenlerine savaş açan Deniz Akkaya bu kez Eylül Öztürk ve kocası Kenan Özkan'ı hedef aldı. Akkaya Kenan Özkan'a ağza alınmayacak küfürler yağdırdı ardından olay iddiaları peş peşe sıraladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Deniz Akkaya'dan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk için olay iddia. "Swinger partileri düzenleyip..."

Eylül Öztürk ve Kenan Özkan'ın mal varlıkları sosyal medyanın gündeminde. Eylül Öztürk bir video çekerek kazancını paylaşırken kocası da sosyal medyada yapılan bir yoruma "Hepsi helal merak etmeyin, Deniz Hanım her gün başka yalanla çıkıyor ortaya" yazınca ortalık karıştı.

Deniz Akkaya önce X platformunda Kenan Özkan'a ağza alınmayacak küfürler yağdırdı. Ardından Akkaya hızını alamadı ve iddiaları da arka arkaya paylaşmaya başladı.

"Kenan o zaman sen istedin gerisini paylaşmıyordum çünkü özel hayatınız diye ki Amerika’da yaşayan herkes bu insanları polise bu konularla ilgili şikayet edebilir" diyen Deniz Akkaya şunları yazdı:

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"Evinde kokainle birlikte swinger partileri düzenlediğinizle ilgili bütün komşularınız konuşuyor herhalde bu partileri çocuklar yukarıda uyurken yapıyorsun. Hoş Polat ailesi çocuklar yukarıda uyurken aşağıda yanık fırçayla birlikte kokain çekiyordu benzer hikâyeler!

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ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Bu güzellik merkezlerinin sahipleri ve kocalarının gözaltı morlukları ağızlarına kadar niye iniyor belli hoş senin karının ki artık göğüs kısmına kadar inmiş durumda! Tekrar ediyorum bunlara girmeyecektim ama senin boyun çok uzadı cüce!!"

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Deniz Akkaya devamında ise "Deprem bölgesine gönderdiğin on koli deterjanla mı beni bastıracaksın! Ahlaksız herife bak, hıyar herife bak ya, p..venk! " diyerek şoke etti.

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