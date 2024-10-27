İzleyelim bakalım yarınlar ne gösterecek

Önce MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli, ona cevaben de CHP Genel Başkanı Sayın Özgül Özel, öyle şeyler söylediler ki ortalık karıştı.

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Söyledikleri doğru muydu?

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Sanki, Sayın Özel ironi yapıyormuş gibi geldi bana.

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Niye öyle diyorum.

Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşundan bu yana:

Türkler…

Kürtler…

Çerkezler…

Lazlar…

Ve daha kim varsa o günlerden bugüne birbirine üstünlük kurmadan yaşadılar.

Kardeştirler…

Tasada…

Kederde…

Neşede bir arada yaşadılar.

*

Yaşadığımız doğal afetlerde bütün ülke, yurt içinde ve dışındaki bileşenleriyle birlikte tek vücut olabilmiş, ellerinden gelen her türlü özveriyi göstermişlerdir.

Demem o ki Sayın Özgür Özel’in:

“Kürtleri Türkiye Cumhuriyeti’nin sahibi yapalım” demesi, ironiden başka bir şey değil.

Yoksa Sayın Özgür Özel, benim bildiğimi bilmiyor mu da öyle diyor?

Hiç kuşku yok ki bu ülke; ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kimliğini ve pasaportunu taşıyan Türk vatandaşlarınınsa, aynı kimlik ve pasaporta sahip Kürt vatandaşlarımızındır da…

*

Ayrıca Sayın Özel’in CHP Grubu’nda önceki gün yaptığı konuşmanın sadece ‘Kürt Meselesi’ne yönelik bölümü dikkatlice izlendiğinde, çok da yanlış konuşmadığı…

Türklerle Kürtlerin her zaman kardeş oldukları…

İktidarın, ‘Kürt sorunu’na pansuman yöntemlerle çözüm bulamayacağı…

İktidarın, “Kürt sorunu yoktur” demesiyle de ‘Kürt sorunu’nun olmadığı anlamına gelmeyeceğine vurgu yaparak:

“Bu bizim iç meselemizdir ve bu iç meselemizi TBMM’de çözebiliriz.” diyor ve:

“Gelin, orada bu meseleyi enine boyuna konuşalım.” diyerek, çözüm yeri olarak da TBMM’yi gösteriyor.

*

Sahiden de orada kimin eteğinde hangi taşlar varsa ortaya dökerler ve bir sonuca varırlar.

Varabilirlerse elbette!..

*

Sayın Bahçeli’nin kendi grubunda yaptığı konuşmayı da izledim. O da çözümün Meclis’te olacağına dikkat çekerek:

“Ne Kandil ne Edirne. Adres İmralı’dan DEM’e uzansın bu ağır ve tarihî terör sorunu, ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan! Buna varız!” diyor.

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Sayın Bahçeli de sorunun çözüm yerinin TBMM olduğunu söylüyor ya, bu konuşmalara yönelik Sayın Erdoğan’ın ne söylediğini bilmiyorum.

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Kaybolan bunca yılların…

Yaşanılan bunca acının…

Teröre kurban vererek, bedel ödeyen bunca insanımızın yakınlarının da bir şekilde helallikleri -alınmadıysa da- alınmalı, diye düşünüyorum!

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Sayın Bahçeli teröristbaşını İmralı’dan DEM grubuna, yani Meclis’e davet ettiğine göre o ayrıntı düşünülmüştür sanırım.

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Hep birlikte izleyelim bakalım ne göreceğiz?