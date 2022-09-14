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İzmir açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Urla ve Karaburun ilçelerinde Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 82 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 23:45
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İzmir açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Eylül saat 03.30 sıralarında, Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler, aynı gün saat 05.05’te ise, Karaburun ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden harekete geçti. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 3 can salı içerisindeki toplam 53 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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