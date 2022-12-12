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İzmir Bakırçay Üniversitesi akademik personel alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi bünyesine Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 15 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 06:52
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İzmir Bakırçay Üniversitesi Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi akademik personel alacak
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İzmir Bakırçay Üniversitesi bünyesine Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 15 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 26 aralık 2022 olarak açıklandı.

Resmi Gazete'de İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.'' denildi.

- Adaylar başvurularını Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden https://ubys.bakircay.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris adresinden çevrimiçi olarak yapacaklardır.
- Başvuru yapacak adayların İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) e-Devlet üzerinden alacakları HİTAP Hizmet Belgesini başvurularına eklemeleri gerekmektedir. e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.
- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
- Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15'inci gün saat 23:59'a kadar çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
- İhtiyaç duyulması halinde adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bilgilendirme yapılmayacaktır.

 

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