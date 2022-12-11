Dilan Çiçek Deniz ile Burak Deniz, sarmaş dolaş

Yeni filmleri Kal'da sevişme sahneleriyle gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, filmdeki partneri Burak Deniz'le samimi pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun göğüs dekoltesi dikkat çekti.

Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımına takipçileri yorum yağdırdı.Kısa sürede 100 bine yakın beğeni alan pozları Birce Akalay ve Hafsanur Sancaktutan da beğendi.

"Burak sarmış"

Takipçileri iki ünlü oyuncu için; "Çok yakışmışsınız, O nasıl tutuş, Burak sarmış" gibi yorumlar yaptı.