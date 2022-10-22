﻿İzmir buluşması...

Başta askerler olmak üzere ağır çalışma sonucu emekli olan vatandaşlarımızın çoğunluğu Ege kıyısına, İzmir'e yerleşmek ister. Kendi adıma en büyük fantezim İzmir yakınlarında bir sahil kasabasında ömrümün kalan zamanında roman yazmak. Çeşitli sebeplerle sürekli ertelediğim bu projeyi umarım Türkiyemiz yeniden kuruluş ayarlarına döndüğünde gerçekleşecek. Dostlarımın "Neden İzmir?" sorusuna bir solukta yüzlerce sebep sayabilirim. Şüphesiz birincisi, insanı... Gençlik yıllarımın vazgeçilmezi İstanbul'un yerini İzmir aldığı için 3 yıllık hasretim bugün sona eriyor. Lanet olası salgın yüzünden fikri gelişimimde önemli katkıları olan komutanlarıma, hocalarıma çok sevdiğim arkadaşlarıma kavuşabilme ihtimali bile heyecanlandırıyor beni. İzmir'in diğer özelliği de kitapseverlerin, okuyucuların duyarlılığı, yazarları ile kurdukları samimi diyalogdur. İzmir'deki kitap fuarları, imza günleri ayrı bir havadır. Panel ve konferanslarda olağanüstü sorular yöneltirler. Bir önceki kitabınızdaki bilgiler, birkaç gün önceki makalenizde yazdıklarınız kafalarına takılmışsa hiç çekinmeden sorar hatta eleştiriden geri durmazlar.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul-Maltepe'de gerçekleştirdiğimiz etkinlik bu defa Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde. Karabağlar-İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile bugün saat 12.00'de başlayacak. Ve 18.30'da sona erecek. Bu arada Kültür eski Bakanlarından değerli büyüğüm Namık Kemal Zeybek: "Atatürk'ü doğru anlamak", Fevzullah Budak Hocam: "Atatürk gücünü nereden alıyordu?" Ve Komutanım, ağabeyim, Samsun eski milletvekillerinden Vedat Çınaroğlu: "Atatürk'ün Askeri Dehası"nı anlatacaklar.

Faruk Nesimi Gözübüyük yönetimindeki Atayurt Yayınları Türk Kültür hayatına önemli eserler kazandırıyor. Yayınevimizin tüm yazarları birbirinden değerlidir. Ancak Prof. Dr. Demir Özbaşar'ın yeri benim için farklıdır. Bu sütunlardan birkaç defa detayları ile yazdığım "Cerrah Olmak" kitabının devamını da yazmaya başladı. Sadece Tıp Fakülteliler değil tüm okuyucularımıza ısrarla tavsiye ettiğim Prof. Dr. Demir Özbaşar ile beraber olmanın keyfini de yaşayacağım.

Yayınevimizin yazarlarının eserlerini tek tek tanıtmayı arzu etmeme rağmen yerimizin darlığından dolayı anlayış göstereceklerine inanıyorum.

Fikret Uçhan, Hayal Özlem Kayalı, Alper Aksoy, Emine Çindemir, Sabit Sümer, Nihat Erten, Necat Özgür, Ahmet Ziya Bayburt, Aytaç Bozkuyu, Cem Ayaz, İsmail Tezgel, Mevlüt Aşgun, Nevin Aktulga, Orhan Tuncay, Neslihan Öztoprak, Fatma Öz, Nail Topal, Sultan Turalı, Cüneyt Gündoğdu, Mustafa Çalık, Didem Uslu... yayınevi yazarları olarak kitaplarını imzalayacak. Ve bu arada okuyucularımız, ziyaretçilerimizle çay sohbeti ile beraber bolca fotoğraf da çektireceğiz. Kim bilir, belki bazı arkadaşlarımızla akşam imbatını içimize çekip yemek şansımızı zorlayacağız. Bu arada imzaya gelen-gelmeyen yazarlarımızın kitaplarını da önereceğiz. Yazı hayatına amatörce başlayıp ilk kitaplarını yayınlatan yerel yazarlarımızın imzalayacağı kitaplar ile mutlu olacağız. Genç yazar adaylarına tavsiyelerde bulunacağız.

Büyük şehirlerdeki devasa kitap fuarlarında alternatif çoktur. Onlarca ünlü yayınevi, yüzlerce yazar farklı standlarda imzalar atar. Ancak okuyucu ile samimi diyalog sınırlıdır. Bu yüzden "Butik imza" adı verilen böylesi organizasyonları daha çok seviyorum. Hele de İzmir'de gerçekleşirse tadından yenmez olur.

İzmirli hafta sonları sayfiye yerlerine gider. Hele de yazdan kalma sonbaharın son günlerini değerlendirmek için can atar. Olur ya; İzmir'de olanlar, Karabağlar'a yolu düşenler olursa bekleriz efendim...