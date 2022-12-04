14 ilde düğmeye basıldı! Tam 100 milyon lira

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'resmi belgede sahtecilik', 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve kullanılması', 'nitelikli dolandırıcılık', 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlarına ilişkin soruşturma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada şüphelilerin sahte banka dekontu ile araç, sahte kimliklerle tapu ve değerli saat dolandırıcılığı gibi 28 ayrı olaya karıştığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınıp, adli makamlarca tutuklandı.

10 EYLEM DE ENGELLENDİ

Şüphelilerin gerçekleştirmek istedikleri 100 milyon liralık 10 eylem de engellendi. Ayrıca, 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçu'na istinaden 49 şüphelinin banka ve kripto para borsalarında bulunan hesaplarına bloke konulurken, şüphelilere ait 3 otomobil ile 1 adet dubleks daireye de el konuldu. Öte yandan şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişileri yönelik İzmir başta olmak üzere İstanbul, Uşak, Denizli, Manisa, Ankara, Ordu, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ, Kayseri, Van, Sinop, Bursa illerinde dün eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alınırken, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.(AA)