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Hulusi Akar ABD'nin Türkiye'nin kara harekatına karşı çıkmasına sert tepki gösterdi

Pentagon'un operasyona karşı tavır almasının ardından Bakan Akar, operasyona karşı çıkan ülkelere yönelik " Tutumları kabul edilemez" sözlerini kullandı. 

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 19:30
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Hulusi Akar ABD'nin Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşı çıkmasına sert tepki gösterdi

Hulusi Akar ABD'nin Türkiye'nin kara harekatına karşı çıkmasına sert tepki gösterdi
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı görüşmeye dair yazılı açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Bakan Austin, gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptı ve Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin Suriye'de yeni bir askeri operasyona güçlü karşıtlığını paylaştı" ifadelerine yer vermişti.

Pentagon'un açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Biz de hassasiyetlerimizi, görüş ve düşüncelerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Bizi, yani durumu anlamaları gerektiğini vurguladık" açıklaması geldi.

"TUTUMLARI KABUL EDİLEMEZ"

Suriye'ye yönelik olası kara harekatına ilişkin karşı çıkışlara dair konuşan Akar, "Binlerce kilometre öteden DEAŞ terör örgütünü tehlike olarak hissedenlerin, sınırlarımızın yanı başından okullar dahil sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan ve masum insanlarımızı katleden terör örgütlerine karşı gerekli tedbirleri almamız konusundaki tutumları kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"TÜRKLER VE KÜRTLER KARDEŞTİR"

Akar sözlerine şöyle devam etti:

"Sivillerin, tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin ve koalisyon güçlerinin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Tek hedefimiz teröristlerdir. Herhangi bir etnik, dini, mezhepsel yapı bizim için hedef olamaz. Türkler ve Kürtler kardeştir. Tüm fitne, fesat ve dezenformasyon çabalarına rağmen kardeş kalmaya devam edecektir."

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLİERİNİ KESMELİLER"

"Son dönemde yapılan görüşmelerde müttefik ülkelere eli kanlı bir terör örgütü olan, sınırlarımıza ve halkımıza saldıran PKK/KCK/YPG'ye, DEAŞ'la mücadele bahanesi dahil her ne sebeple olursa olsun destek olmamaları, teröristlerden ayırt edilmeyi zorlaştıracak kendi bayrak ve kendi üniformalarını kullandırmamaları, bulundukları bölgelerden teröristleri uzak tutmaları ve bir an önce terör örgütleri ile tüm ilişkilerini kesmeleri hatırlatılmakta ve gerekli uyarılar yapılmaktadır."

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MUHAMMET RAŞİT ARSLAN
1.12.2022 20:13
Gündemimizi dünya takip ediyor."Enflasyonu veya diğer ithamları gölgelemek için operasyon yapma"diyor.Pkk yı vurmak tabiki hakkımız ama durum öyle değil malesef.  
 
MUHAMMET RAŞİT ARSLAN
1.12.2022 20:08
Operasyonların güvenlik için mi seçim için mi yapıldığından kuşkulular.AKP halk desteğini kaybetti ve sesleri daha yüksek çıkar.Peşinden uyuşturucu mevzuları gelir.  
 
HUSEYIN CELIK
1.12.2022 20:02
abd nin ne olduğunu dünya biliyor bir biz bilemedik.hala aynı yoldayız ülke mum gibi eriyor istila ediliyor.abdnin işi oyun fırıldak çevirmek kanarsan suç senindir.sonra yok dış güçler diye ağlama  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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