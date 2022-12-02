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Sabun paketleme dolandırıcılarına ceza verildi

İzmir merkezli 6 ilde ‘sabun paketleme işi’ adı altında özellikle ev hanımlarından oluşan 500 mağdurdan 4 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağlayan şebekeye operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 19:51
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İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 15i tutuklandı

Sabun paketleme dolandırıcılarına ceza verildi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce nitelikli dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şebekenin, özellikle ev hanımlarından oluşan 500 mağdurlardan 4 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı.

BAKANLIĞIN LOGOSUNU KULLANDILAR

Şüpheli şahıslar, Instagram isimli sosyal medya platformundaki hesaplarda hedef kitle olarak ev hanımlarını seçti, bu hesaplara ek iş, evde sabun paketleme işi gibi reklamları paylaşarak vatandaşların ilgisini çekmeye çalıştı. Vatandaşlar işe girmek amacıyla reklamların üzerinde bulunan ve yabancı uyruklu şahıslar adına kayıtlı olan GSM numaralarına mesaj göndererek iletişime geçtiklerinde vatandaşlardan sigorta ücreti, evde sabun paketleme işi için ön ödeme, kaparo ücreti, vergi ücreti, sipariş ücreti, kargo ücreti adı altında para gönderilmesinin istendiği ortaya çıktı.

 Müştekiler şüphelilerin belirttiği banka hesaplarına parayı gönderdikten sonra şüphelilerin WhatsApp üzerinden yine sigorta ücreti, fatura ücreti, vergi ücreti ve dosya masrafı adı altında para aldıkları belirlendi. Bu işlemlerin legal olduğuna inandırmak adına müşteki şahıslara sahte olarak düzenlenmiş, üzerinde Adalet Bakanlığının resmi kurum logosu ve sitesine ait ekran resmi ile Hazine ve Maliye Bakanlığının logosunu kullanarak sahte şirket isimlerinin bulunduğu çeşitli belge, vergi levhası ve resim gönderildiği anlaşıldı.

İzmir’de 14 müşteki şahsı 35 bin TL, ülke genelinde ise 500 vatandaşı yaklaşık 4 buçuk milyon dolandırıp haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 21 şüpheli şahsa, soruşturma çerçevesinde Adana, Antalya, Hatay, Kastamonu, Mersin ve Van illerindeki adreslerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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