İzmir’deki yangında son durum. İşte bölgedeki gelişmeler

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA
İzmir’deki yangında son durum. İşte bölgedeki gelişmeler

İzmir’de çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Sabah erken saatlerde havadan müdahale yeniden başlarken şiddetli rüzgarın devam etmesi yangının söndürülmesini güçleştiriyor.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına müdahalede 3’ncü güne girildi. Yangına havadan müdahale yeniden başladı.

Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını şiddetli rüzgara rağmen sürdürüyor.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı. Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kalmıştı.

Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek vermişti.

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