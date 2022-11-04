Son dakika... İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Çevre illlerden de hissedilen depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem İzmirlileri uykudan uyandırarak sokağa döktü. Yaklaşık 15-20 saniye süren deprem, paniğe neden oldu. AFAD'ın verdiği bilgiye göre; depremin ardından en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldi.

BAKAN SOYLU: 2 KİŞİ PANİKLE ATLAMA SONUCU YARALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisinin ulaşmadığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından, "İzmir Buca'da saat 03.29'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. İki vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir cami minaresinde de hasar meydana gelmiştir" açıklamasında bulundu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de yaptığı açıklamada, Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmadığını aktardı.

TUNÇ SOYER: İLK TESPİTLERE GÖRE ÇOK BÜYÜK BİR HASAR YOK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok" bilgisini paylaştı.

BUCA BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBI İHBARI YOK

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir mal ve can kaybı tarafımıza ulaşmamıştır" dedi.