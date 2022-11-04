İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür'den İzmir depreminin ardından korkutan uyarı

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, İzmir'de gece saatlerinde yaşanan 4,9 büyüklüğündeki deprem şehirde büyük korku yarattı. Sarsıntı sırasında yaşadığı panik nedeniyle kalp krizi geçiren bir vatandaşın hayatını kaybettiği İzmir'de depremde yaralanan 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Türkiye, İzmir'de yaşanan depremin yarattığı hasarı konuşurken Bilim Akademisi üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"ÜLKEYİ DEPREME HAZIRLAMALI"

Prof. Dr. Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, Bugün İzmir/Buca'da 5,1 deprem oldu. MTA canlı fay haritasında deprem Dağkızılca Fay Zonu ile ilgili gözüküyor. Bu fay Gediz Grabeninin güney sınır fayından ayrılıyor ve Buca yakınından geçiyor. Şimdi depremin nerede olduğuna yoğunlaştık ama asıl önemli olan depreme…

Hazır mıyız? Haritadan görüyorsunuz her taraf kırmızı, yarın daha büyüğü gelebilir. Merkezi ve yerel yönetimler bir araya gelmeli ve ülkemizi depreme hazırlamalıdır. Artık günümüzde depremi minimum zararla atlatmak mümkündür. Depremde toplu kayıp kader değil, aymazlıktır" ifadelerini kullandı.