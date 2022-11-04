Kaliforniya Körfezinde 6,2 büyüklüğünde deprem

Kaliforniya Körfezi'ndeki 6,2 büyüklüğünde deprem, 10 kilometre derinlikte oldu.
Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.