4 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depreme de siyaseti bulaştırdılar. İzmir depremi sonrası kurulan kriz masasına Tunç Soyer davet edilmedi

Depreme de siyaseti bulaştırdılar. İzmir depremi sonrası kurulan kriz masasına Tunç Soyer davet edilmedi

İzmir'de gece yaşanan 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmir’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında yapılan Afet Koordinasyon ve Planlama toplantısına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer davet edilmedi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 19:31
Takip Et

İzmir depremi sonrası kurulan kriz masasına Tunç Soyer davet edilmedi

Depreme de siyaseti bulaştırdılar. İzmir depremi sonrası kurulan kriz masasına Tunç Soyer davet edilmedi
+
Aa
-

Perşembe sabaha karşı 03.29’da Kandilli Rasathanesi’ne göre 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. 7 saniye süren depremde ilk tespitlere göre, 1 kişi kalp krizinden hayatını kaybederken, evinin balkonundan atlayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Altay Saral'da hayatını kaybetti. 64 kişi ise yaralandı. 

Deprem sonrası İzmir'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde, İzmir Valisi  İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'la afetle mücadale için oluşturulan kriz masasında toplantıya katıldı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise davet edilmedi. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Vatandaş
4.11.2022 20:13
Allah rahmet eylesin hayatını kaybedenlere  
 
Onların suçu yok destekleyenlerin fikride bu
4.11.2022 19:48
Saygısızlık diz boyu,ama herkes onlara itaat etsin saygı duysun kafasi,eğer düşünce vatandaş deyilki biz biz biz kafa bu  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
1
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
﻿KYK faizleri silindi
2
﻿KYK faizleri silindi
﻿KYK faizleri silindi
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
3
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
4
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
5
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿Uzman isim asgari ücrete yüksek zam bekleyenlere kötü haberi verdi. Canlı yayında yeni asgari ücreti açıkladı
6
﻿Uzman isim asgari ücrete yüksek zam bekleyenlere kötü haberi verdi. Canlı yayında yeni asgari ücreti açıkladı
﻿Uzman isim asgari ücrete yüksek zam bekleyenlere kötü haberi verdi. Canlı yayında yeni asgari ücreti açıkladı
﻿‘Geçinirken zorlanmıyorum’ diyen Rizeli 7 bin lira maaş alıyormuş ama 29 milyona ev almış
7
﻿‘Geçinirken zorlanmıyorum’ diyen Rizeli 7 bin lira maaş alıyormuş ama 29 milyona ev almış
﻿‘Geçinirken zorlanmıyorum’ diyen Rizeli 7 bin lira maaş alıyormuş ama 29 milyona ev almış
﻿Galatasaray'da büyük gün yarın: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
﻿Galatasaray'da büyük gün yarın: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
﻿Galatasaray'da büyük gün yarın: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabul etti
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabul etti
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabul etti
﻿Busenaz Sürmeneli'den kötü haber
﻿Busenaz Sürmeneli'den kötü haber
﻿Busenaz Sürmeneli'den kötü haber
﻿Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael ve Şenol Güneş açıklaması
﻿Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael ve Şenol Güneş açıklaması
﻿Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael ve Şenol Güneş açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.