İzmir'de bir ev sahibinin ilana açtığı ev gündem oldu: Kiracı mı arıyor köle mi belli değil

İzmir’de bir ev sahibinin kiralık dairesini farklı istekler ile ilana koyması gündem oldu. Ev sahibi kiracıdan sadece evini kiralamasını değil aynı zamanda ‘Alzheimer’ hastası olan annesine bakmasını ve haftanın 6 günü hasta olan annesi ile birlikte kalmasını istedi.

İzmir'de bir ev sahibinin ilana açtığı ev gündem oldu: Kiracı mı arıyor köle mi belli değil

Enflasyonun tırmanışa geçtiği ve her şeyin zamlandığı bugünlerde, ev sahibi ve kiracıların cinayete kadar varan kavgaları medyada sıklıkla yer aldı. İzmir’de de bir ev sahibinin evini kiralamak istediği kiracıdan farklı isteklerde bulunması ise sosyal medyada gündem oldu.

Evini kiralamak isteyen kiracının ya yalnız bir kadın ya da büyük kızı veya büyük bir oğlu olan bir kadın olmasını istemesi dikkat çeken ev sahibi, bunun sebebini ise hastan olan annesine bakılması olarak belirtti.

Ev sahibi, kira bedelinin 10 bin TL olduğunu, fakat hasta olan annesine bakım yapılması dâhilinde bu kiranın 5000 TL olacağını ifade etti.

Annesine gereken bakımın yapılmasında da kiracının 7500 TL maaş alacağını belirtmesi sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdi.

Ev sahibinin kiracıdan istekleri ise şunlar:

-Yalnız ya da büyük bir çocuğu olan bir kadın

-‘Alzheimer’ hastası olan annesine hasta bakıcılığı yapması

-Haftanın 6 günü, geceleri hasta annesinde kalması (1 gün tatil)

-Çalıştığı günlerde hasta olan annesinin evinde yemek yapması

ekran-goruntusu-2023-08-08-192500.png

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
Yapı Kredi'den emekliye 15 bin TL promosyon Güncel
Yapı Kredi'den emekliye 15 bin TL promosyon
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten rekor kıracak sıcakların tarihini verdi Güncel
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten rekor kıracak sıcakların tarihini verdi
Bandırma'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu Güncel
Bandırma'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Ünlü oyuncu Tuan Tunalı ikinci düğününü Didim'de yaptı Magazin
Ünlü oyuncu Tuan Tunalı ikinci düğününü Didim'de yaptı
Ekonomik kriz anketlere yansıdı. Türkiye'nin en büyük sorunu hayat pahalılığı Güncel
Ekonomik kriz anketlere yansıdı. Türkiye'nin en büyük sorunu hayat pahalılığı
'Fenerbahçe Livakovic ile anlaştı' Spor
'Fenerbahçe Livakovic ile anlaştı'
İstanbul Havalimanı mescidinde uyuyan insanların paralarını çaldı Güncel
İstanbul Havalimanı mescidinde uyuyan insanların paralarını çaldı