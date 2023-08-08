İzmir'de bir ev sahibinin ilana açtığı ev gündem oldu: Kiracı mı arıyor köle mi belli değil

Enflasyonun tırmanışa geçtiği ve her şeyin zamlandığı bugünlerde, ev sahibi ve kiracıların cinayete kadar varan kavgaları medyada sıklıkla yer aldı. İzmir’de de bir ev sahibinin evini kiralamak istediği kiracıdan farklı isteklerde bulunması ise sosyal medyada gündem oldu.

Evini kiralamak isteyen kiracının ya yalnız bir kadın ya da büyük kızı veya büyük bir oğlu olan bir kadın olmasını istemesi dikkat çeken ev sahibi, bunun sebebini ise hastan olan annesine bakılması olarak belirtti.

Ev sahibi, kira bedelinin 10 bin TL olduğunu, fakat hasta olan annesine bakım yapılması dâhilinde bu kiranın 5000 TL olacağını ifade etti.

Annesine gereken bakımın yapılmasında da kiracının 7500 TL maaş alacağını belirtmesi sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdi.

Ev sahibinin kiracıdan istekleri ise şunlar:

-Yalnız ya da büyük bir çocuğu olan bir kadın

-‘Alzheimer’ hastası olan annesine hasta bakıcılığı yapması

-Haftanın 6 günü, geceleri hasta annesinde kalması (1 gün tatil)

-Çalıştığı günlerde hasta olan annesinin evinde yemek yapması