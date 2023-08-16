Daireler artık bu şartla kiraya veriliyor. Ev sahiplerinin yok artık dedirten talebi

Konut krizi derinleşiyor. Ev sahipleri kiraları yıllık istemeye başladı ve kiracılara tahliye taahhütnamesini şartı koşuyor.

KAYNAK: DHA
Daireler artık bu şartla kiraya veriliyor. Ev sahiplerinin yok artık dedirten talebi

Kiracı – ev sahibi kavgaları devam ederken konut krizi de devam ediyor. Kiracılar uygun fiyatlı ev bulamıyor.

YILLIK İSTİYOR

Artık ev sahipleri konutlarının kira bedellerini yıllık olarak talep etmeye başladı.

Ev sahipleri kiraları yıllık alarak enflasyona karşı korunmayı amaçlıyor.

Rezidans ve eşyalı daireler daha çok yıllık kiralık bedeli alınan evler olarak öne çıkıyor.

“GENELDE MEMURLARA VERİYORLAR”

Gayrimenkul sektörünün durgun devam ettiğini belirten emlakçı Şerafettin Başaran, “Kira ödemelerinde, yıllık isteyen ev sahipleri oluyor. Bunun nedeni ise enflasyon sebep oluyor. Genelde peşin ödemeli kiralarda eşyalı ve rezidans daireler talep görüyor. Şu anda bir ay içerisinde 2 tane kiralık daire vermişiz. Ev sahipleri genelde memurlara vermek istiyorlar. Tabi yıllık ödemelerde dairenin kirası 15 bin TL ise 14 bin TL’ye indirme durumu oluyor. Yıllık peşin kiralamalardaki artış geçtiğimiz yıllara göre ise yüzde 10’nu bulmuş durumda” dedi.

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‘TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ’

Konut kiralamalarında deyim yerindeyse bir diğer aşama ise tahliye taahhütnamesi.

Ev sahipleri kontratı imzalamadan önce istenildiği takdirde evi boşaltmasını talep etmek için kiracıdan tahliye taahhütnamesi istiyor.

Başaran, son dönemde bu yönde taleplerin arttığını belirterek, “Satılık daire fiyatları yüksek o yüzden çok fazla talep olmuyor. Kiralıkta ise talep devam ediyor. Daireyi kiraya verdiğimiz zaman, kira sözleşmesi ve tahliye taahhütnamesi istiyoruz” şeklinde bilgi verdi.

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