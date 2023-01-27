İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde bir villanın çatısına yıldırım isabet etti.

Çatı katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, binada hasar oluştu.

"ŞÜKÜR SAĞLIĞIMIZDA BİR ŞEY YOK"

Doğukan Oktay, İnönü Mahallesi'nde iki katlı evin mutfak bölümünün bulunduğu kısmın çatısına sabaha karşı yıldırım düştüğünü ve yangın çıktığını söyledi.

Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdiğini kaydeden Oktay, "Müdahale etmemize rağmen yangını kontrol altına alamadık. Ekipler çabuk geldiler. Şükür sağlımızda bir şey yok ama malımız bu halde" ifadelerini kullandı.

Babasının ve eşinin baygınlık geçirdiğini de kaydeden Oktay, sağlık ekiplerinin ambulansta müdahale ettiğini dile getirdi.

İzmir'de sabaha karşı gök gürültülü sağanak yağış etkili olmuştu. (AA)