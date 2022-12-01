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İzmir'de doktoru darbeden Suriyeli tutuklandı

İzmir'de, asistan doktoru görev yaptığı hastanede darbeden şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 22:02
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İzmir'de doktoru darbeden Suriyeli tutuklandı

İzmir'de doktoru darbeden Suriyeli tutuklandı
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(AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün asistan doktor M.F.B'yi darbederek yumrukla burnunu kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A.K'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından İzmir Adliyesine sevk edildi.

Şüphelinin ilk ifadesinde, eşi muayene için doktor odasına girdikten bir süre sonra bağırma sesleri gelmesi üzerine odaya girdiğini, bu sırada doktorun kendisine de bağırmaya başladığını ve iterek dışarı çıkardığını, yaşanan arbede sırasında yumruk attığını, kendisinin de darbedildiğini öne sürdüğü ve doktordan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan zanlı M.A.K, adliyedeki ifade işlemleri esnasında fenalaştı.

İlk müdahalesi adliyede yapılan zanlı, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi sonrası yeniden adliyeye götürülen M.A.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün muayene olmak için hastaneye giden A.K. ve eşi M.A.K. ile asistan doktor M.F.B. arasında tartışma çıkmış, M.A.K'nin yumruklu saldırısı sonucu doktorun burnu kırılmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Sedat
1.12.2022 22:36
MHP liler eğleniyormusunuz?  
 
Devran
1.12.2022 22:27
Tmm,polis ortasında kelepçeli fotosunu kamuoyuna gösterdiler.Sonuc 3 gün sonra dışarda.Bizi tedavi eden doktorların canı hice sayılmaz umarız.Etkili bir yargılama olur,neymiş doktorun burnunu kırmak  
 
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